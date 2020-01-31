中國政府包機從東京「載公民回武漢」　機票自費負擔

▲中國政府將包機從東京載公民回到武漢。（圖／記者魏有德攝）



記者林彥臣／綜合報導

中國駐日本大使館31日晚間發布緊急通知，考慮到「武漢公民」在日本遭遇到實際困難，將提供包機載公民回到武漢，機票費用必須自費負擔。

中國政府之所以主動接回公民，起因在於南方航空一架由日本名古屋經上海中轉，前往廣州的班機CZ380，27日上午卻因為飛機上有16名武漢乘客，當中有人在起飛前吃退燒藥，導致同班機的上海乘客向日方通報處理。事情最終演變成武漢與上海人的地域之戰，在微博上掀起論戰。

中國政府除了主動將日本的武漢公民接回之外，在31日稍早也針對泰國、馬來西亞兩地的武漢公民派出專機接回武漢。

中國駐日本大使館全文如下：

考慮到近日湖北特別是武漢籍中國公民在日本遇到的實際困難，中國駐日本大使館協同中國駐東京旅遊辦事處組成聯合工作組，商請春秋航空公司提供包機運送滯留遊客返鄉。請有意者即通過以下鏈接程序( https://t.ch.com/bXpHS25 )報名預定。名額有限，先到先得。下次包機航班敬請關注使館通知。

本次包機航班具體安排如下：

一、2月1日02:00羽田機場起飛，預計05:50抵達武漢。

二、航行個人承擔費用：2380元人民幣/人。

三、該項費用由春秋航空代為繳收。

四、行李可手提5KG，托運20KG,件數限2件。

五、登機前將檢測體溫，有新型肺炎症狀者將不允許登機，請購票前確認自己身體狀況。

六、請提前2小時到機場辦理登機手續。

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