等不及！經濟部斥資2億買口罩機器設備　日產能可望提升至1000萬副

▲武漢肺炎疫情持續延燒，經濟部持續協調口罩業者加班趕工、提升產能，確保國內口罩產能與供給無虞。（圖／記者林敬旻攝）

記者林淑慧／台北報導

武漢肺炎疫情持續延燒，經濟部長沈榮津親自督軍協調口罩產能，今（31）日拍板決議由政府斥資上看2億元購置口罩機器設備，預計將口罩日產能提高至1000萬副，首批新增口罩預計四周後到位。

武漢肺炎疫情持續延燒，嚴重特殊傳染性肺炎（武漢肺炎）中央流行疫情指揮中心日前宣布，自昨（31）日起全數徵購國內口罩；經濟部表示，每日釋出約260萬片供民生需求，140萬片供醫療或公務防疫及儲備需求，每人限購3片、零售價6元，暫定至2月15日止。

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經濟部政務次長曾文生表示，年後向業者協調提高產能，目前預估每日可達420萬片以上，但武漢肺炎疫情持續延燒，口罩供不應求，經濟部自春節期間持續與業者協調，但產線即使每日開三班人力趕工仍屬有限，讓政府起心動念從源頭解決問題。

依據經濟部初步規劃，政府將動用第二預備金上看2億元，直接向二家口罩機器設備商採購，機器將於三周後交貨，將釋出至國內超過十家的口罩製造商，屆時口罩日產能可望提升至1000萬副，以因應防疫需求。

經濟部表示，國內有生產事實、藥證的口罩業者共25家，今天會再對國內另外15家口罩業者發出徵用書，預估每日產能可望再提升，目前仍將維持每片6元，零售價格待2月15日後視產能情況可望再下修。