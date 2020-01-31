　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

等不及！經濟部斥資2億買口罩機器設備　日產能可望提升至1000萬副

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲武漢肺炎疫情持續延燒，經濟部持續協調口罩業者加班趕工、提升產能，確保國內口罩產能與供給無虞。（圖／記者林敬旻攝）

▲武漢肺炎疫情持續延燒，經濟部持續協調口罩業者加班趕工、提升產能，確保國內口罩產能與供給無虞。（圖／記者林敬旻攝）

記者林淑慧／台北報導

武漢肺炎疫情持續延燒，經濟部長沈榮津親自督軍協調口罩產能，今（31）日拍板決議由政府斥資上看2億元購置口罩機器設備，預計將口罩日產能提高至1000萬副，首批新增口罩預計四周後到位。

武漢肺炎疫情持續延燒，嚴重特殊傳染性肺炎（武漢肺炎）中央流行疫情指揮中心日前宣布，自昨（31）日起全數徵購國內口罩；經濟部表示，每日釋出約260萬片供民生需求，140萬片供醫療或公務防疫及儲備需求，每人限購3片、零售價6元，暫定至2月15日止。

請繼續往下閱讀...

經濟部政務次長曾文生表示，年後向業者協調提高產能，目前預估每日可達420萬片以上，但武漢肺炎疫情持續延燒，口罩供不應求，經濟部自春節期間持續與業者協調，但產線即使每日開三班人力趕工仍屬有限，讓政府起心動念從源頭解決問題。

依據經濟部初步規劃，政府將動用第二預備金上看2億元，直接向二家口罩機器設備商採購，機器將於三周後交貨，將釋出至國內超過十家的口罩製造商，屆時口罩日產能可望提升至1000萬副，以因應防疫需求。

經濟部表示，國內有生產事實、藥證的口罩業者共25家，今天會再對國內另外15家口罩業者發出徵用書，預估每日產能可望再提升，目前仍將維持每片6元，零售價格待2月15日後視產能情況可望再下修。

ET快訊
陳建州「全面停工」！　陪范瑋琪度難關：祝福所有人平安健康
Kobe和老婆約定「不搭同一台直升機」　友人曝光真實原因
晚間急開「確診第10例」記者會　陳時中：台灣可分離病毒了！
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

疫情延後開工「物流照樣送貨！」　中菲行雲端平台發威助企業一臂之力

年後轉職潮「來搶鐵飯碗！」　台電招考728名新進人員、起薪31K起

加油再等等！專家預估下周油價大降九角「九八汽油跌破30元」

口罩降價了！經部：2月1日起售價調降為每片6元

「真的是黑金！」只花23元買咖啡中千萬　全家開出千萬發票獎落苗栗

在小七花10元買報紙喜中千萬元　統一超開出9張發票大獎

iPhone新機曝光！蘋果擴大產品線：「新機型上看五款！」

「真的是黑金！」只花23元買咖啡中千萬　全家開出千萬發票獎落苗栗

六角國際近六成大陸加盟門市延後開業　衝擊一月營收約2%

經長沈榮津督軍武漢防疫大作戰　開工日「口罩製造商產能全開！」

加拿大議員國會質詢逼表態　總理杜魯道：支持台灣加入WHO

范瑋琪崩潰：我全家暴斃你最開心！　再戰網友「真的不知道口罩不夠用」

日本召開武漢肺炎對策會議　安倍：台灣有必要加入WHO！

不理主子鍵盤慘遭「無影腿」伺候　跟短褲工作片師狂哀號：剪不完啦

1000ml大罐洗髮精用完柔順　美國人推薦好市多7種必買

超省！阿基師用「4杯珍奶」小預算　彰化劉氏百人大家族...年節餵飽飽

賴床小刺蝟露「無毛粉紅臀」　主人伸手一戳秒變愛玉籽！

二哈炸毛太可愛！被爸一把熊抱 眼神死秀浮誇演技「叫到像虐狗」

武漢肺炎口罩禁出口！韓國瑜回應　「確保夠用、站在人道的立場應幫助」

賞燈必去：會走路的燈會！　1/29-2/9高雄登場

義大利防疫禁飛　華航宣佈取消2班羅馬－台北航班

快訊／大樂透連續4期槓龜！　21幸運兒抱走100萬大紅包

快開學了兒童口罩缺貨？經部：業者日產能超過10萬片

暴增！短短3日　海關攔阻3萬5千片口罩出境

快訊／初七大樂透開獎！頭獎2億中了開啟第二人生　147組大紅包等你拿

中石化董座林克銘今宣布退休　將由陳瑞隆接任

等不及！經濟部斥資2億買口罩機器設備　日產能可望提升至1000萬副

保額與人數的增長！2018年社會安全捐　健保規模增逾百億元

中信銀行首推香味簽帳金融卡限量5萬張　祭出海外現金回饋2.5%

亞馬遜去年第四季營收成長21%　跌破華爾街眼鏡...盤後股價大漲8.5%！

妻子發燒疑似肺炎個案　武漢台商大罵醫生：我都沒症狀，太太怎麼可能有

義大利防疫禁飛　華航宣佈取消2班羅馬－台北航班

南警2月1日重點路段交通大執法　守護市民用路安全

陪范瑋琪度難關！　陳建州「全面停工」：祝福所有人平安健康

男友自曝變裝癖下一秒GG了！　辣穿「超猛套裝」女友嚇壞：已經超過女裝範疇

選後檢調高層異動　調查局萬家佛升副局長…檢審會下周討論一、二審首長人選

好市多口罩被秒殺！50人「圍剿店員」狂嗆：快對我的question提出answer

Kobe驟逝後湖人首戰拓荒者將全美直播　甜瓜疑打擊太大未隨隊到洛城

才剛捐款、送防護服！　男星又加碼「捐13萬口罩到武漢」：小小的力量

還沒淪陷！以色列先出手　宣布暫停所有中國航班降落

財經熱門新聞

經濟部斥資2億買口罩設備　日產提升至1000萬副

初七大樂透開獎　147組大紅包

即／大樂透開獎　爆搶159組大紅包

刷新歷史記錄！勞動基金108年大賺4735億元　每位勞工退休帳戶平均分紅逾2萬

只花23元買咖啡中千萬　全家開出千萬發票獎落苗栗

快遞、包裹不能寄口罩到國外　海關昨查獲2千多片全沒入！　

謝金河：這次和SARS不同　未來幾天須在「3大考驗」交戰

肺炎疫情　華爾街警告：美股跌10％

台股逢武漢震撼彈　法人：跌勢估一個月

即／今年最高！3.8億威力彩獎號出爐

日圓又變貴！匯價創三周以來新高　換新台幣5萬損失三碗拉麵錢

即／大樂透威力彩都槓　9人獨享

口罩降價了！經部：2月1日起售價調降為每片6元

專家預估下周油價大降九角「九八汽油跌破30元」

更多熱門

相關新聞

即／俄國證實：2例武漢肺炎確診

即／俄國證實：2例武漢肺炎確診

俄羅斯「淨土」淪陷！根據RT報導，俄國副總理戈利科娃（Tatiana Golikova），俄國境內出現「首批」新型冠狀病毒（武漢肺炎）確診病例。另據俄羅斯衛星通訊社報導，俄羅斯當局證實共出現2起確診案例。

快訊／陸客全數離境

快訊／陸客全數離境

3日內　海關攔阻3萬5千多片口罩出國

3日內　海關攔阻3萬5千多片口罩出國

中國政府包機從東京載回「武漢公民」

中國政府包機從東京載回「武漢公民」

義大利拒台灣飛機入境　外交部：錯誤決定和我國疫情無關

義大利拒台灣飛機入境　外交部：錯誤決定和我國疫情無關

關鍵字：

武漢肺炎口罩經濟部

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

范瑋琪想求「當面道歉」蘇貞昌！黑人提「2罪狀」懺悔

咳到肺快掉…一追問「弟全家從大陸回來過年」　醫怒了

一家7口6人被確診！公公沒任何症狀卻感染全家

武漢肺炎確診又1例！第9例的丈夫

公民老師嗆網白痴　陸若倒台灣第一慘

范瑋琪陷爭議！張韶涵戴口罩喊話：我們萬眾一心

手機是新冠病毒溫床？醫師揭「清潔3要點」

汪小菲買1萬片口罩被轟「靠關係囤貨」！火大還原掃貨真相

陸女發燒搭郵輪！7000遊客禁上岸　台苦主現身

快訊／陳時中：台灣可分離病毒了！

太妍、銀赫邀落單河成雲一起坐

西門水餃店炫耀封城前返台　插畫家1922檢舉

指揮中心晚上7:30緊急召開記者會

何志偉證實「黑范」求道歉　曝雙方對話內容

范瑋琪「悲劇下場」曝光！

更多

最夯影音

更多
加拿大議員國會質詢逼表態　總理杜魯道：支持台灣加入WHO

加拿大議員國會質詢逼表態　總理杜魯道：支持台灣加入WHO
范瑋琪崩潰：我全家暴斃你最開心！　再戰網友「真的不知道口罩不夠用」

范瑋琪崩潰：我全家暴斃你最開心！　再戰網友「真的不知道口罩不夠用」

日本召開武漢肺炎對策會議　安倍：台灣有必要加入WHO！

日本召開武漢肺炎對策會議　安倍：台灣有必要加入WHO！

不理主子鍵盤慘遭「無影腿」伺候　跟短褲工作片師狂哀號：剪不完啦

不理主子鍵盤慘遭「無影腿」伺候　跟短褲工作片師狂哀號：剪不完啦

1000ml大罐洗髮精用完柔順　美國人推薦好市多7種必買

1000ml大罐洗髮精用完柔順　美國人推薦好市多7種必買

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面