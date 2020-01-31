保額與人數的增長！2018年社會安全捐　健保規模增逾百億元

▲財政部。（圖／資料照）

記者吳靜君／台北報導

財政部今（31）日公布2018年經貿與稅收統計，其中我國的社會安全捐為1兆1585億元，較2017年增加263億元，或年增2.3%，其中健保的規模較2017年增加146億元，是11項社會安全捐中，規模增加最多。財政部分析，主要來自於平均保額與人數的增長。

財政部統計處指出，社會安全捐編算是以經濟合作暨發展組織（OECD）稅收分類及解釋性指南為準則，包括健保、公保、農保、軍保、勞保、就業保險、國民年金、軍公教新制退撫基金、勞退新制與舊制、私校退撫儲金等11項。

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根據財政部統計，我國社會安全捐為1兆1585億元，較2017年增263億元，2.3%，其中以健保及勞退舊制各增、減逾百億元較大，健保之所以增加金額最多，增加金額達到146億元，平均投保金額及人數成長，使得健保費用有所增加；至於勞保和勞退增加金額較多，則是來自基本工資調漲所致。

但是，在社會安全捐中勞退的舊制就減少不少，達到134億元，主要的因素來自於提存戶減少所致。

▲社會安全捐統計。（圖／財政部提供）

與2008年相比，我國的社會安全捐規模增加4,746億元，成長近七成，其中勞工保險金額增加1704億元，增加率為125%是成長最多的；全民健保則增加1367億元，增加率也有五成之多，這兩項增加的原因來自於勞健保的費率調整和二代健保制度的調升。

我國社會安全捐的分布，主要是來自健保、勞保及勞退新制，三者合占逾七成八；主要有六成八是雇主負擔。

與OECD的主要國家比較，2018年我國含社會安全捐的租稅負擔率19.3%，仍低於新加坡的21.5%、美國的24.3%、瑞士的27.9%、南韓的28.4%、英國的33.5%，以及德國的38.2%。