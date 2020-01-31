中信銀行首推香味簽帳金融卡限量5萬張　祭出海外現金回饋2.5%

▲中信銀行My Way簽帳金融卡首波香味特別版限量發行5萬張，共有4種獨特香味。（圖／中信銀行提供，下同）

記者紀佳妘／台北報導

中信銀行今（31）日宣布，My Way數位存款帳戶即日起推出「My Way簽帳金融卡」（My Way卡），首波「香味特別版」限量發行5萬張，共有4種獨特香味，卡片還隱藏AR（擴增實境）互動驚喜，隨手一掃立即體驗。此外，為搶攻旅遊族群，My Way卡祭出海外消費2.5%現金回饋無上限，也是2020年現金回饋最高的簽帳金融卡。

中信銀行表示，My Way卡的卡面以貓頭鷹「小B」為主角，透過線條勾勒出城市意象，搭配年輕族群喜愛的馬卡龍色系，讓小B帶領客戶環遊世界並享海外消費高額回饋。

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中信銀行也以「Way」的諧音「味」為靈感，首推香味簽帳金融卡，將My Way卡結合4款獨特香味，包括香蕉、椰子、玫瑰、巧克力，讓客戶自行選擇「My味」，打造輕鬆愉悅氛圍。舉例來說，黃色的「蕉遊卡」散發香蕉甜美香氣，期待出遊的心情即刻浮現。

此外，My Way卡這次加碼酷炫科技，只要打開「中信Home Bank」APP掃描卡面，即可解密專屬AR動畫並進行趣味互動，吸引喜愛創新科技的消費者搶先入手。

中信銀行指出，只要申辦My Way數位存款帳戶成功即可擁有My Way卡，首波香味特別版採限量發行5萬張，歡迎新、舊客戶立即申辦，成功開立My Way數位存款帳戶並登入網路銀行，還可獲得網路商城購物金3,000元，完成指定任務再享現金回饋。

未持有中信銀行外幣帳戶的民眾開立外幣數位存款帳戶可享指定幣別換匯優惠，6月30日前再加碼單月一次外幣ATM提領或存款免手續費優惠，搭配My Way卡海外消費2.5%現金回饋，讓喜愛出國的民眾省上加省。

▼中信銀行My Way簽帳金融卡祭出海外消費2.5%現金回饋無上限。（圖／中信銀行提供）