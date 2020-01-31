「去死吧」！9歲童持刀狂刺5歲妹　遭逮稱：腦中不斷浮現殺她念頭

▲男童出庭時表示，案發2天前，他的腦中不停浮現殺死妹妹的念頭。（圖／pixabay）

圖文／CTWANT

美國一名9歲男童趁著母親外出時，竟持刀殺害5歲的妹妹，行刺過程還不停喊著「去死吧！去死！」，母親返家後目睹這幕嚇壞，趕緊將女兒抱離現場並報警。警方獲報抵達現場，男童已經逃離，最後在公寓大樓內找到他，並將他依謀殺未遂罪起訴。

當地警方27日表示，他們獲報後抵達現場，看見一名5歲女童身中多刀。女童母親表示，案發當時，她出門幫孩子買糖果並順便察看信箱，沒想到才10分鐘的時間，到家後竟看到9歲兒子拿著菜刀在女兒房間攻擊她，且還不停喊著「去死吧！去死！」

母親見狀趕緊將女兒抱到浴室，並報警處理，而男童則逃離現場。警方抵達後，在公寓大樓內找到男童，而女童送醫救治後也已無生命危險。28日，男童出庭時坦言，案發2天前，他的腦中不停浮現殺死妹妹的念頭，他試圖將此念移除，最後沒有成功。目前男童依謀殺未遂罪被關押中，法官強制要求他去做精神鑑定，此案也將於2月5日再次開庭。

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