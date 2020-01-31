防疫消毒自己來！台糖教你自製消毒用酒精抗肺炎病毒

▲台糖指出，酒精濃度介於70%至78%都可達到殺菌的效果，民眾可以3:1的比例將95%精製酒精稀釋為消毒用酒精，全民一起抗毒做防疫。（圖／台糖提供）

記者林淑慧／台北報導

隨著嚴重特殊傳染性肺炎疫情升溫，市場上的口罩、消毒用酒精供不應求，台糖公司今（31）日表示，全力配合生產95%的精製酒精，並維持以原價格釋出，民眾可以3:1的比例將95%精製酒精稀釋為消毒用酒精，全民一起抗毒做防疫。

面對來勢洶洶的嚴重特殊傳染性肺炎，民眾除了戴口罩避免感染外，勤洗手及消毒亦是阻擋新型冠狀病毒傳播的重要守則，而濃度75%的酒精更可達到徹底殺菌的功能。

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台糖指出，酒精濃度介於70%至78%都可達到殺菌的效果，民眾可以3:1的比例將95%精製酒精稀釋為消毒用酒精，意即以3份台糖精製酒精與1份蒸餾水或煮沸過冷水混合，即可調配出濃度70%至78%的酒精，達到消毒殺菌的效果，操作簡單、價格便宜且有效。

台糖提醒，不少民眾出入公共場所時會隨身攜帶噴霧式酒精消毒，但因酒精具有一定程度的可燃性，因此民眾在防疫之餘，也要格外注意消防安全。

武漢肺炎疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心日前宣布，自昨（31）日起全數徵購國內口罩；經濟部表示，每日釋出約260萬片供民生需求，140萬片供醫療或公務防疫及儲備需求，每人限購3片、零售價6元，暫定至2月15日止。