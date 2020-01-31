蝙蝠排泄、握手傳染病毒　9年前電影《全境擴散》「神預言」爆紅

▲2011年的《全境擴散》網羅許多大咖明星演出，評價一般，但現在回頭看卻成為神預言。（翻攝自Apple TV）

圖文／鏡週刊

因為「2019新型冠狀病毒肺炎」的肆虐，不僅讓中國的賀歲檔電影全部撤檔、戲院也停止營業，連帶台灣賀歲片檔期也受到影響。但在一片混亂當中，2011年的《全境擴散》，卻意外成為美國與網友全球熱搜的爆紅電影。

2011年的電影《全境擴散》（Contagion），推出時並不被影評叫好，覺得電影大量複製了SARS的疫情，但又無法從中拍出更正面的訊息，只有描繪因疾病散播的恐慌。對於沒有經歷過SARS的觀眾，也許還覺得非常驚悚。至於那些經歷過SARS的觀眾，只覺得整部片簡直莫名其妙。

然而這部片卻意外地預言了「2019新型冠狀病毒肺炎」可能成因，女主角葛妮絲派特洛受邀前往中國參加開工典禮，接受招待在澳門吃了烤乳豬。為了對遠道而來的葛妮絲表示尊敬之意，主廚特別從廚房走出來跟她握手。只是這頭乳豬從養豬場被抓走的時候，蝙蝠恰好在養豬場屋頂上「排泄」。而主廚正打算烹煮乳豬之際，被通知有貴客到訪、要出來寒暄，於是就沒洗手，病毒便這樣傳染到葛妮絲手上，造成天下大亂。

▲因「2019新型冠狀病毒肺炎」嚴重，《全境擴散》光在美國的網路搜尋熱度也跟著攀升。（翻攝自Google Trend）

電影最大的驚嚇就是葛妮絲派特洛在一出場沒有多久，就領了便當，而且還演出暴斃的慘狀（奇怪的是，她居然讓電影公司用她的暴斃畫面來宣傳）。另外一位奧斯卡影后瑪莉詠柯蒂亞則飾演WHO的病毒學家，追著葛妮絲生前的足跡，想要解開病毒來源之謎，一路追到香港跟知道疫情內情的中國官員接上線，下場卻是被綁架到這位官員的中國老家，藉此交換疫苗。但最後並沒有等到疫苗，一共在全球造成了260萬的感染者。

現在回頭看這部片，可能覺得劇情荒誕、無稽之談，然而片中所引述的科學理論卻又有其根據。因此光在美國造成了網路搜尋熱度，恰好跟發生的疫情幾乎同步成長。如果想看這部電影的話，可以從Apple TV上用新台幣60元的價格租借。



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