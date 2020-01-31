台指期反攻上漲96點　分析師：外資信心恢復、下週行情有望緩步走升

▲台指期1月31日走勢。（圖／取自期交所）

記者余弦妙／台北報導

台指期經過昨天的暴跌後，今（31）日開盤就上漲88點，來到11,460點，雖然盤中一度下探至11,407點，但很快又拉高，終場11,468點作收，上漲96點，與現貨相較，逆價差27.1點。展望後市，統一期貨投顧部經理廖恩平分析，台股昨天其實有點算是在恐慌下大跌，今天小小收紅，顯示外資對市場信心恢復，下周有望持續緩步走升。

廖恩平表示，世界衛生組織發表聲明指出武漢肺炎有機會獲得控制，進而增強外資信心，因此外資今天也在期貨買超1萬1,532口，今天量縮下還呈現一個小小收紅，都顯示出外資對於市場信心相對偏高。

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廖恩平指出，下周一的觀盤重點應放在昨天的低點不應再跌破，一旦跌破恐怕會引發斷頭潮，另外，就是在昨天出現大量賣超後，可觀察外資、內資是否有把資金回補，如果這兩個條件同時具備，有機會在下周出現單日就把賣壓宣洩掉，緩步墊高的走勢。

另外，針對下周陸股即將開市，廖恩平說，對於台股指數影響不大，主要是昨天已經大跌741點，看起來已經充分反映出陸股開市後的情況，除非後面武漢肺炎的疫情有擴大、失控的情形發生，這樣才有下探可能。