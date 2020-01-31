中國境外未有死亡病例　WHO秘書長讚賞習近平：世界應感謝中國

▲世界衛生組織秘書長譚德塞讚賞中國應對疫情的能力。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

世界衛生組織（WHO）緊急委員會30日宣布，中國2019新型冠狀病毒疫情構成「國際公共衛生緊急事件」（PHEIC）；該組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）還表示，他日前訪問中國，見證中國國家主席習近平的領導能力，針對中國以外區域感染人數較少的部分，其他國家應感謝中國。

《日經中文網》報導，譚德塞30日在記者會表示，日前他訪問中國時見證了習近平的領導能力，其他國家應學習中國，對於中國境外感染人數較少的情況，其他國家應感謝中國。他還讚賞中方應對疫情的方式，若不是中方努力，其他國家的死亡人數會進一步增加，因此中國可說建立新的典範。

譚德塞說明，中國境外的國家還未發生此種病毒的死亡病例，目前大家應合作，避免疫情繼續傳播，WHO擔憂的是健康衛生系統相對脆弱的國家，因此宣布疫情構成PHEIC，這個決定不代表不信任中國。他還補充，不建議成員國展開旅行與貿易的限制，再來是要協助較不穩健的國家，第3點則為加速開發疫苗等，破解謠言與假訊息的傳播。

《時代》報導，譚德塞強調，宣布PHEIC旨在敦促國家合作對抗威脅，不是懲罰中國，也不是懷疑中國控制疫情的能力。

武漢肺炎疫情自去年12月31日開始傳出病例，感染人數已超過2003年SARS爆發期間的患者數。事實上，WHO原先預計上周就要宣布疫情是否構成PHEIC，不過官員為了收集更多資訊便延後發布結果，過程中還坦承之前的風險評估出錯，修正疫情的風險程度至「非常高」。

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