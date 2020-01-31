口罩6元太貴？經部：加班趕工人力成本高「2月15日後視產能調價」

▲武漢肺炎疫情持續延燒，經濟部持續協調口罩業者加班趕工、提升產能，確保國內口罩產能與供給無虞。（圖／記者林敬旻攝）

記者林淑慧／台北報導

政府宣布自今天起全數徵購國內口罩，並自明（1）日起統一口罩零售價為每片6元，經濟部表示，年後向業者協調提高產能，目前預估每日可達420萬片以上，而業者加班趕工增加人力、物流成本，經討論後才定出此價格，零售價格待2月15日後視產能情況可望再下修。

武漢肺炎疫情持續延燒，嚴重特殊傳染性肺炎（武漢肺炎）中央流行疫情指揮中心日前宣布，自昨（31）日起全數徵購國內口罩；經濟部表示，每日釋出約260萬片供民生需求，140萬片供醫療或公務防疫及儲備需求，每人限購3片、零售價6元，暫定至2月15日止。

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針對口罩每片6元挨批太貴，經濟部說明，防疫需求使口罩銷量達到每日120多萬片，疾管署祭出每人限購3片規定，經濟部長沈榮津也召集業者統一價格，自2月1日起售價調降為每片6元，避免供需失衡、哄抬價格。

官員指出，經濟部已徵用10家業者每天生產的400萬片口罩，明天將逐步釋出至超商及藥局通路，但要求業者提升產能、加班趕工，將增加人力成本，加上加上物流集中、運輸、鋪貨到超商以及業者包裝等成本評估，經跨部會與業者討論後才定出此價格，為避免哄抬，也採取全國包括離島統一價格。

經濟部表示，國內有生產事實、藥證的口罩業者共25家，今天會再對國內另外15家口罩業者發出徵用書，預估每日產能可望再提升，目前仍將維持每片6元，零售價格待2月15日後視產能情況可望再下修。