17款新春刮刮樂中獎機率報你知　還有546個百萬以上大獎待刮出

▲根據台彩統計，「2000萬超級紅包」刮刮樂目前只被刮出1個頭獎，還有2個未被刮出。（示意圖／記者李毓康攝）

記者紀佳妘／台北報導

台灣彩券公司今（2020）年推出17款新春刮刮樂，其中春節限定的「2000萬超級紅包」，頭獎2,000萬元吸引許多民眾試手氣。根據台彩統計，目前「2000萬超級紅包」頭獎還有2個機會，合計17款刮刮樂100萬元（含）以上的獎項仍有546個尚未刮出。

台灣彩券公司這次推出17款新春刮刮樂，總獎項超過4,060萬個，100萬元（含）以上的獎項共有646個，足足比2018年增加逾200個，其中深受民眾喜愛的「2000萬超級紅包」，今年再度加碼頭獎2000萬元有3個，二獎「200萬元加賓士車」共有7個，三獎100萬元則增加至400個，總中獎率達69.33%，總獎金逾74億元，也是歷年刮刮樂單期遊戲總獎金最高的一款。

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根據台彩統計，到昨天（1月30日）為止，17款新春刮刮樂100萬元（含）以上的獎項已被刮出100個，其中100萬元刮出92個、200萬元刮出5個、300萬元刮出2個、500萬元（含）以上則被刮出1個。

換句話說，100萬元以上刮刮樂大獎只刮出100個，目前還有546個大獎尚未刮出，因此想靠刮刮樂成為百萬富翁的民眾還有機會。

所謂的500萬元（含）以上的獎項即是「2000萬超級紅包」的頭獎2,000萬元，目前已被刮出1個，也就是還有2個頭獎2,000萬元，另外二獎「200萬元加賓士車」也還有4個機會。

▼過年熱賣中的17款刮刮樂中獎率、頭獎獎金及特色一次看。（圖／記者紀佳妘製表，點圖可放大）