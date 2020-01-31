遭綠營準立委高嘉瑜砲轟　職安署出面提四點說明滅火





▲勞動部職安署署長鄒子廉。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

武漢肺炎疫情持續延燒，勞動部職安署在昨（30）日發布「因應嚴重特殊傳染性肺炎（武漢肺炎）職場安全衛生防護措施指引」，遭到民進黨議員、準立委高嘉瑜質疑，要求「雇主負起提供口罩的責任」的同時，政府是否也必須擔負起提供足夠口罩供給的責任。對此，勞動部職安署署長鄒子廉今（31）日提出4點說明回應。

鄒子廉表示，對於引發外界誤解各事業單位雇主需使所有勞工配戴口罩一事，就以下四點說明，第一點，依中央流行疫情指揮中心目前發布訊息，有感染之虞醫療院所，其所有工作者應全程配戴口罩；第二點，現無感染之虞的各行業廠場，雇主無需強制勞工一律戴用口罩，如勞工自行配戴也不能禁止。

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第三點，目前口罩已由政府徵調統一配置運用，醫療院所以外其他各類工作場所配戴口罩的必要性及時機，職安署所訂指引會依循中央流行疫情指揮中心的防疫措施辦理；最後一點，現階段除醫療院所外，職安署均採輔導、宣導等措施協助事業單位，雇主無須擔心受罰。

而高嘉瑜質疑職安署這時候訂出指引是在刷存感，對此鄒子廉回應，非常謝謝準委員的指導，由於傳染病防治法中的確有說明有關職場安全衛生健康的主管機關為勞動部，因此職安署就依照傳染病防治法的規定，針對職場的防疫措施訂定指引，是希望事業單位可以運用。

另外針對疫情的變化，鄒子廉則是再三強調，感謝外界的指教會虛心接受，接下來會進行逐步修正，仍舊希望雇主與勞工能夠配合政府的防疫措施，別讓疫情在職場擴散。