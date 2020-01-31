記者直擊白髮翁倒斃武漢街頭　恐懼感瀰漫全市

文／中央社

法新社記者今天直擊一名戴著口罩、看似年約60多歲的白髮男子，倒斃在爆發2019新型冠狀病毒肺炎疫情的武漢市街頭，手裡還握著一只購物用塑膠袋。

以往一向人潮擁擠的武漢市，街上行人寥寥無幾，沒人敢接近這名倒斃路邊的男子。

記者今天上午看到這具遺體後不久，緊急車輛便抵達現場，上頭載著身著全身防護套裝的警察和醫療人員。

這名男子仰躺在一間未營業的家具店門口。穿著淺色防護套裝的醫療人員小心翼翼地用一條藍色毯子將遺體覆蓋住。

救護車離開後，警方用超市紙箱堆疊起來封鎖現場。

法新社無法證實這名男子的死因。記者事後聯繫警方和地方衛生官員，都無法取得相關細節。

但警方、醫護人員以及部分旁觀民眾的反應，凸顯整座城市瀰漫著一股恐懼感。 一名穿著粉紅色睡衣、頭戴「毛主席帽」的女子站在倒斃男子附近說，她認為這個人應該是死於新型冠狀病毒感染的肺炎。

她說：「太可怕了，這幾天有好多人死掉。」

中國當局對武漢市採取空前的封城措施，封鎖武漢聯外道路、禁止航班往來，以遏止病毒擴散。

受困的武漢市民正苦苦等待封城行動落幕，等著專家研發出解藥，或是在人滿為患的醫院等候，只為能接受篩檢。

今天這名男性死者倒斃的位置，距離武漢市第六醫院只有一個街區之遙。武漢市第六醫院是收治武漢肺炎症狀患者的主要醫療中心之一。

法新社記者在現場觀察的2個小時內，至少有15輛救護車呼嘯而過，前往處理其他通報。

最後，一輛車窗塗黑的白色廂型車抵達現場，工作人員將遺體裝入黃色手術袋中，拉上拉鍊，用擔架抬上車。

廂型車一駛離，衛生人員立刻開始清理街道，消毒遺體躺過的路面。（譯者：李佩珊／核稿：劉文瑜）