武漢肺炎疫情延燒　翔宇：營運無重大影響

▲翔宇旗下品牌。（圖／翔宇提供）

記者姚惠茹／台北報導

翔宇生醫（6539）今（31）日宣布，針對武漢肺炎疫情延燒，由於大陸主要營運地區為上海，營收比重不高，因此武漢肺炎對公司整體營運並無重大影響，目前上海子公司皆將依循法定假期規定及地方防疫狀況，調整門店營業時間及開業日期，預計將在2月10日復工。

翔宇表示，農曆過年期間，翔宇已緊急採取回報制度掌握，全體員工狀況目前一切正常，因此武漢肺炎對公司整體營運並無重大影響，而上海子公司皆將依循法定假期規定及地方防疫狀況，調整門店營業時間及開業日期，在保障顧客和員工的健康與安全的前提下，恢復營運。

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翔宇指出，旗下DV保健食品包含喜樂纖、醇養妍等，由於其產品配方中擁有綠茶兒茶素、白藜蘆醇、野櫻莓等營養成份，凸顯翔宇DV保健食品的產品獨特性，並在各大銷售通路包括電商平台等均有優異回購率的表現，有機會挹注翔宇今年營運遞出正向成長的成績單。

展望未來，翔宇仍持續深化產品質量與廣度，增加商品的整合效益，滿足不同消費者客群需求，更強化DV於兩岸美容保養市場的品牌力，整合內外資源與槓桿縱橫整合效益，優化SPA通路單店營運表現為主要營運方針，奠定翔宇公司穩定營收成長的基石，創造公司營運穩健向上的態勢。