廣華-KY武漢廠「延至2/12開工」：受肺炎影響有限　年營收占比僅8%至10%

▲廣華控股有限公司（廣華-KY）上市主體內主要營運據點為東莞廣澤汽車飾件有限公司、武漢廣佳汽車飾件有限公司，以及其他分公司。（圖／翻攝自東莞廣澤）

記者楊絡懸／台北報導

因應中國爆發武漢肺炎疫情，汽車飾板配件大廠「廣華-KY」（1338）指出，武漢子公司將延長農曆新年假期，至2月12日開工，不過武漢廣佳目前並無人員疫情傳出，而武漢廣佳每年營收占比僅8%至10%比例，對集團整體營運影響相當小，預估整體營運受到武漢肺炎事件衝擊並無外界想像來得大。

為配合武漢肺炎防疫工作，廣華表示，在中國營運據點包括東莞、開封、襄陽、湖南等，各廠開工時間由原定2月3日往後延期，延長至2月10日復工，而武漢廣佳廠則延至2月12日開工；不過影響有限，且目前並無人員疫情傳出。

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另一方面，廣華指出，由於墨西哥新廠自2018年底開始量產日產Altima車款所需零件，在稼動率及良率同步提升效益下，已自2019年Q3起出現單月營運由虧轉盈，預計在今年出貨量穩定放大的趨勢下，全年有望對集團營運創造正面挹注，帶動廣華集團整體獲利能力較2019年精進。

廣華強調，集團近年來隨著生產基地分散下持續優化訂單結構，從中國市場的區域性車款訂單轉往全球性的車款訂單，營收比重持續向上提升的趨勢，不僅顯示單一訂單的總出貨量有明顯提升，且全球生產基地的分散化也更有效滿足品牌車廠客戶對於「即時生產」（Just In Time）的供應需求。

因此，廣華認為，武漢肺炎雖然短期對中國車市恐有造成負面衝擊影響，但對具有全球接單優勢的廣華反而是「利多機會」，農曆過年後已明顯感受到客戶對於廣華同時在中國、墨西哥等多國生產基地分散化的訂單詢問需求，有助持續創造未來營運的成長動能。