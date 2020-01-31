今年最旺投注站在台中！　開出大樂透頭獎2.47億、3組春節百萬大紅包

▲大樂透今天晚上開獎的頭獎上看2億元，同時繼續加開147組春節大紅包。（示意圖／記者李毓康攝）

記者紀佳妘／台北報導

農曆7天假期結束，不過台灣彩券公司今（2020）年春節電腦型彩券加碼活動持續進行中，今（31）日晚間開獎的大樂透頭獎上看2億元，同時還有147組春節大紅包100萬元待送出；此外，統計發現位在台中市沙鹿區的「鑫寶金財神彩券行」更是今年開春以來最常開出大獎的投注站。

根據台彩統計，今年大樂透春節大紅包，從1月23日至30日累計開出213組，且已有180注獨得100萬元，不過由於尚未達到360組，也就是今天晚上繼續加開9個獎號，只要對中其中6個獎號，不僅能獲得100萬元的春節大紅包，同時還有機會贏得上看2億元的頭獎。

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台彩今天也公布2020年新春最旺的投注站，位於台中市沙鹿區的「鑫寶金財神彩券行」，今年1月14日開出大樂透2.47億元，且為一注獨得，這是開店12年來首次開出金額高過億元以上頭獎，也是金豬年最後一個億元頭獎。

沒想到好運接二連三，台彩表示，這間彩券行今年農曆春節大年初二（1月26日）、大年初四（1月28日）相繼開出春節大紅包獎項，大年初六（1月30日）三度開出一注春節大紅包，且這3次的中獎彩券皆為獨得100萬元獎金，其中2張各為電選10注，總計花費500元，其中一注幸運中獎，另一注為電選2注、自選3注共計250元，當中有1注電選號碼幸運中獎。

此外，從第4屆公益彩券發行以來，這家投注站累計已開出7次春節大紅包獎項，也是今年到目前為止最常開出大獎的投注站，可說是「今年開春全台最旺的投注站」。