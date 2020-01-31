刷新歷史記錄！勞動基金108年大賺4735億元　每位勞工退休帳戶平均分紅逾2萬

▲勞動部。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

勞動部今（31）日公布，勞動基金2019年全年共賺4,735億元，這意味著光12月就進帳608億元，全年收益創歷史新高。

其中，攸關勞工個人退休金帳戶的新制勞退基金，雖然去年全年的詳細獲利數字，還要等到下周一才公布，但從勞動基金整體獲利情況看來，勞退新制基金去年12月應該也是大賺，全年可望繳出亮眼成績單，勞工的退休帳戶可望分到更多的收益。

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截至2019年11月底前，勞退新制基金獲利2,312.4億元，收益率9.96%，以新制有1,177萬名勞工帳戶來計算，每名勞工平均可分配到1.96萬元。若是再加上12月份的收益，3月下旬領到的分紅可望突破2萬元，將創下分紅新高紀錄。



另外，勞保局提醒，只要繳過新制勞退的勞工不管現在是否還有在繳納，都可以拿到分紅，只是拿到的分紅金額還要依照當時繳交的金額與時間長短計算，因此2019年的分紅最快會在今年3月下旬出來，屆時勞工朋友就可到自己的新制帳戶查看，勞保局補充，這是退休才領的到，現在只是先分紅到個人退休帳戶裡。

勞動基金局表示，截至去年11月底止，整體勞動基金規模為4兆6397億元，其中，新制勞退基金規模為2兆4335億元，舊制勞退基金規模為9450億元，勞保基金規模為7404億元，就保基金規模為1326億元，職災保護專款規模為112億元，積欠工資墊償基金規模為138億元。

根據統計，2019年截至11月底整體勞動基金評價後收益數為4兆4669億元，收益率高達10.33%，績效表現相當搶眼。其中，新、舊制勞退基金、勞工保險基金、就保基金、職災保護專款及積欠工資墊償基金收益率分別為9.96%、11.85%、11.62%、1.48%、0.86%及2.76%。

另受衛生福利部委託管理的國民年金保險基金規模為3632億元，收益數為339.7億元，收益率為10.52%。