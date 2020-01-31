台股暴跌後反彈！法人建議短線操作宜謹慎　中長線持正面看待

▲ 台股。（圖／記者湯興漢攝）

記者李瑞瑾／綜合報導

台股於今（31）日反彈跳漲逾百點，終場以11,495點作收、上漲73點，成交金額1752.77億元。三大法人合計賣超234.93億元，其中自營商賣超52.58億元、投信賣超10.39億元，外資及陸資賣超171.95億元。

全球市場受到武漢疫情影響而震盪各異，台股更在鼠年開紅盤日（30日）補跌、暴跌696點，創下歷年來最大跌點紀錄，但財政部長出面信心喊話，強調台灣有穩健基本面支撐、國際股市逐日回穩，呼籲投資人對台股有信心，台股也順利在今天小幅反彈。

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富蘭克林華美投信表示，近日台股先跌後彈足以反應市場情緒，外資昨日雖有賣超但研判未匯出，驅動台股今日成交量仍能維持如年前穩健，可見目前的短波震盪下，籌碼面仍願意逐批低接、等待反轉機會，建議短線上操作宜謹慎，中長線則可維持正面看待。

▲ 台股30日收盤暴跌近700點，但今日反彈收漲。（圖／記者湯興漢攝）

富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸表示，金融市場仍有一股正面力道來自美國聯準會（Fed）維持利率不變，挹注景氣復甦步調續行，支撐台股盤面漸進式好轉。現階段評估武漢疫情屬於短期情緒性波動，不至於影響全球景氣復甦的架構，加上近期美國公布的經濟數據回穩，通膨率回到2%，市場推測Fed於未來兩個季度仍將維持利率不變，可望幫助歐美股市取得彈升機會，隨後或可拉抬亞洲股市走出疫情影響。

針對宏觀經濟面來說，郭修伸表示，近期美國經濟與就業數據轉佳，如美國商務部公布去年第四季經濟成長的年化季增率為2.1%、優於市場預期的2%；台股封關期間，美國多數大型半導體公司陸續發布的財報與財測狀況尤佳，表現優於預期的不在少數，皆為支撐景氣復甦步調的正向因素。

台股雖有部分權值股企業旗下於中國大陸的工廠延遲復工，加上陸股休市，引起企業類股領跌，但評估大盤指數修正後，有望於第一季中下旬取得反彈空間。郭修伸表示，後續將持續關注武漢疫情的發展，並等候更多企業財報與經濟數據的公布，再評估增減碼的操作時點。但就長線上，今年5G智慧型手機將陸續上市，加上預計第二季起將隱含手機、顯示器等智慧型載具的換機需求，將可望大幅增加對半導體、自動化等需求。

富蘭克林華美投信表示，現階段仍可多觀察台股產業中財報利多的相關個股，或者建議趁大盤指數逢回，採取分批進場的方式參與台股市場長線的彈升空間。