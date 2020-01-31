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她塞「微型按摩棒」出門吃晚餐！劇痛後「異物感」消失　但它還在深處震動…

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記者黃心瑀／綜合報導

美國亞利桑那州一名女子日前出門與男友共進晚餐，同時也偷偷的在體內放進了「微型按摩棒」，想要來點不一樣的感覺，但當結束約會回到家時，她卻突然感到一股劇烈的疼痛，隨後原本在體內的異物感也隨之消失，讓她感到非常恐慌，但唯一一點可以肯定的是，按摩棒依然在她體內持續的震動…。

根據《太陽報》報導，這起事件發生在亞利桑那州的梅薩（Mesa），當事女子要求包持匿名，她說當天與男友外出用餐時，將「微型按摩棒」放在體內，原本只是享受震動所帶來的刺激，沒想到卻發生了悲劇。

女子在結束晚餐回到家後，移動了一下身體，卻突然感受到「劇烈的疼痛」，隨之而來的是按摩棒的異物感在體內消失，這個情況讓她開始感到恐慌，因為她無法掌握按摩棒的確切位置，但重點是…它還在震動！

最後女子只好在逼不得已的情況下，到醫院就診，而急診人員在經過檢查後發現，微型按摩棒已經不在原本陰道的位置上，這個重0.053磅（約0.024公斤）的東西竟然跑進了骨盆裡，而且只能進行手術拿除，沒有的解決其他辦法。醫生葛雷基（Greg Marchand）對於這種情況感到非常驚訝，更稱在職業生涯中第一次見到這種案例。

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