定期定額投資ETF人數大幅增長　把握「三不」創造最佳理財微笑曲線

▲ 定期定額投資可讓小錢積少成多。（圖／pixabay）

記者李瑞瑾／綜合報導

隨著全球指數行情不斷攀高，新的一年，正是上班族進行理財規劃的好時機，市面上投資商品百百種，對於選擇困難的投資新手來說，費用相對低廉且投資一籃子股票的定期定額ETF，可以說是較好入手的標的。

相較於單一個股，ETF可以一次買到多檔個股，有效分散風險並賺取長期投資的資本利得，如配合上定期定額投資，免選股、免選進場時機，每月只要投入最低1,000元門檻，就能夠買進一籃子股票。

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富邦證券表示，定期定額投資ETF只要把握「三不原則」：不停扣、不贖回、不間斷，透過長期成本平均分攤，只要耐心等待低點徘徊、不追高殺低，就有機會創造紅包理財的最佳「微笑曲線」。

富邦證券表示，自從開辦定期定額ETF業務以來，單月扣款人數超過2.2萬人，投資金額突破新台幣2億元，2019全年扣款金額較2018年成長幅度43%，且許多客戶線上開戶就為了投資定期定額ETF。

為了讓朝九晚五的忙碌投資人體驗穩健投資，富邦證券也推出開春活動，即日起至3/31，富邦證券客戶首次定期定額ETF成功扣款滿三千元，即可獲得新春禮200元便利商店禮券，限量8,000名，申請步驟可至活動網站查詢。

另外，針對尚未開戶的投資人，富邦證券推出「財富升等三部曲」活動，首次新開富邦證券戶，達成任務最高可得600元禮券，成為富邦證券客戶並扣款定期定額ETF，還可以訂閱「富邦趨勢週報」，掌握一週總體經濟資訊及市場回顧。