未延期！會計師提醒　扣繳憑單申報至下周三止

▲ 國稅局示意圖（圖／記者李鍾泉攝）

記者吳靜君／台北報導

今年1月份因逢春節假期，辦理2019年度的各類所得扣繳申報，包含扣繳暨免扣繳憑單、信託財產各類所得憑單及股利憑單申報，期限已經調整為109年1月1日至2月5日，KPMG安侯建業聯合會計師事務所稅務投資部會計師游雅絜提醒，目前並不會因為碰到武漢肺炎疫情而可延期申報。

KPMG安侯建業表示，依據國稅局的說明，各類所得憑單填發單位若於規定申報期限內採用網路申報，且憑單上所載之納稅義務人為在中華民國境內居住的個人，填發單位只需於系統內憑單填發方式勾選「免填發」或「電子憑單」，可免填發各式憑單予納稅義務人，可節省紙張使用量及減少郵寄及印發成本，節能減紙以響應環保。

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游雅絜強調，扣繳義務人雖已依稅法規定扣繳稅款，仍要記得依規定期限按實填報或填發扣繳憑單，不然稅捐稽徵機關除會依法要求限期補報或填發之外，會再按扣繳稅額處20%的罰鍰，但最高不超過2萬元，最低不少於1,500元，金額雖然不大，但留下違章記錄還是遺憾。

另外，游雅絜提醒，扣繳義務人辦理當年度「各類所得扣繳暨免扣繳憑單申報書」的申報作業，應確實核對全年度繳納扣繳稅款總數，與所填報「各類所得扣繳暨免扣繳憑單申報書」之申報數是否相符，且如期申報，以免受罰。