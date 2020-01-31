中鋼去年獲利128億元亞洲排第二　董座：「看好鋼市春燕成群飛來！」

▲中鋼集團董事長翁朝棟表示，預期今年鋼價及景氣可望逐步回升， 鋼市春燕即將成群飛來。(圖／中鋼提供）

記者林淑慧／台北報導

中美貿易戰持續延燒，鋼鐵市場遭遇逆風，中鋼集團董事長翁朝棟表示，中鋼去年稅前盈餘達128億元，在獲利方面在亞洲鋼廠排名第二，僅次於韓國浦項；展望後市，預期今年鋼價及景氣可望逐步回升， 鋼市春燕即將成群飛來。

中美貿易戰持續延燒，衝擊近年以來的鋼鐵市場，尤其自去年第三季以來鋼鐵需求疲弱、原料價格上漲，造成國內鋼鐵業界不小的壓力，綜觀亞洲主要鋼廠去年度的經營結果，獲利也都大幅下滑。

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針對營運實績，翁朝棟表示，鋼鐵市場去年雖然深受美中貿易戰及煤鐵原料成本上漲影響，但中鋼公司2019年度自結合併營收達3,662億元，稅前盈餘為128億元，在獲利方面高於其他亞洲鋼廠，僅次於韓國浦項。

他認為今年市場景氣可望回升反轉，製造業表現可望復甦、正向發展，加上近期美國、日本及韓國鋼價持續上漲，以及大陸受到武漢肺炎疫情、春假延期，將影響鋼鐵生產供給，預期對基礎製造業可望正面。

另外，中鋼近年積極投入綠能產業，興達海基公司廠房已在12月底竣工，中鋼集團建置80MW太陽發電容量，也預計在今年12月底達標，未來可望持續優化生產流程、降低成本，提升公司競爭力。

展望後市，翁朝棟表示，面對經營挑戰，中鋼將抱持審慎樂觀的態度，也期許同仁持續做好最根本的工安與傳承、設備汰舊更新、提升差異化、高質化產品與降低成本，預期今年鋼價及景氣可望逐步回升， 鋼市春燕即將成群飛來。