因應國際股市波動大　期交所：部分契約保證金調高

▲期交所。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

原期交所預計今（31）日一般交易時段回調春節長假前所調高的股價指數類、匯率類及商品類等契約保證金，但由於近期國際股市波動較大，為強化交易人保證金風險承受能力及市場運作安全，期交所公告調升臺股期貨(TX)、小型臺指期貨(MTX)、電子期貨(TE)、金融期貨(TF)、臺指選擇權(TXO)、電子選擇權(TEO)、金融選擇權(TFO)及元大寶滬深ETF期貨(NZF)等14檔陸股ETF類期貨交契約保證金。

上列契約外，其餘春節假期前公告調高保證金的各項契約，維持原春節保證金收取標準，並自今日一般交易時段結束後起實施。期交所將視市場交易及國際股市變化情形，再適時公告回調保證金契約及時點。

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另外，恢復春節前調高保證金水準的契約，包括台灣50、櫃買、富櫃200、非金電等國內股價指數期貨契約，及東證、道瓊、標普、那斯達克100等期貨等國外股價指數期貨契約，及匯率期貨及選擇權契約，包括小型美元兌人民幣、美元兌人民幣的期貨及選擇權，澳幣兌美元、英鎊兌美元、歐元兌美元、美元兌日圓等期貨契約，及商品期貨及選擇權契約，包括黃金期貨、臺幣黃金期貨、黃金選擇權，及布蘭特原油期貨。