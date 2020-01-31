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新竹藥局疑惡意哄抬口罩價格　公平會派員調查、最快今日有結果

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▲▼冬季,冬天,天氣,低溫,寒流,行人,路人,大陸冷氣團,保暖,禦寒,冬衣,口罩,流感,防疫。（圖／記者李毓康攝）

▲公平會再次強調業者不得惡意哄抬價格、囤貨否則將依公平交易法第40條第1項規定予以嚴懲，最高可處新臺幣5,000萬元罰鍰。（圖／記者李毓康攝）

記者余弦妙／台北報導

武漢肺炎疫情持續延燒，不少民眾也爭相搶購口罩防疫，對此，公平交易委員會就指出，業者不得惡意囤貨、哄抬價格，否則將會處最高新臺幣5,000萬元罰鍰。

公平會今（31）日表示，針對109年1月30日媒體報導新竹市一家藥局1盒100入紙口罩售價800元一事，隨即派員赴業者營業場所查察，對其進貨狀況及價格訂定詳加調查，倘業者之間確有合意或共同調漲價格之情事，將依公平交易法第40條第1項規定予以嚴懲，最高可處新臺幣5,000萬元罰鍰。

請繼續往下閱讀...

公平會說，目前還在釐清到底是否有聯合漲價行為，但就目前證據看來是沒有，應是單一案例，但詳細情況仍舊要等調查結果出爐，目前正在蒐證比對資料中，會盡快釐清事發經過，最快今天會有結果，一旦發現違法情事就立刻移送檢調單位。

公平會再次強調，口罩為防疫期間重要之民生物資，攸關防疫成效與國民健康甚鉅，全民均有共識，個人或業者倘有利用口罩需求遽增之際，藉機哄抬價格賺取災難財，絕對會嚴格執法，再次提醒及呼籲業者切勿心存僥倖、以身試法。

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