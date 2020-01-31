「瘟疫級」病毒！1918年爆發全球性大流感　逾5000萬人亡...比一戰還慘烈

▲新型冠狀病毒疫情嚴重，許多醫護人員全副武裝上陣。（圖／路透）

實習記者施怡妏／綜合報導

武漢新型肺炎持續擴散，此病毒與SARS相比，潛伏期較長，人們可能在不知不覺中被感染，不過致死率較低。面對2020年人類第一場重大的健康危機，不禁讓人想起1918年的「西班牙大流感」，曾經造成全世界5億人感染，至少5000萬人死亡。

根據military報導，1918年到1919年間的大流感是有史以來最致命，最廣泛的流行病，病因來自H1N1病毒，因為當時剛好是第一次世界大戰在歐洲抗戰時期，所以大部分的消息都被戰爭所遮蓋，但當時的流感嚴重程度，一點不都不輸給世界大戰，當年流感死亡率達到10%，是一個感染人數多、致死率又高的病毒，可以說是「瘟疫」。

▲1918年爆發全球性大流感，死亡人數超過當時的第一次世界大戰。（圖／翻攝自愛心國際組織官網）

在美國，有28％的人口被感染，造成675,000人死亡，美國原住民部落以及阿拉斯加原住民部落受到的影響是較為嚴重地區，整個村莊幾乎被摧毀。加拿大有5萬人死亡，而巴西有30萬人死亡。

1918大流感能直接殺死身體健康的成年人，特別是參戰的年輕軍人，流感主要發生在擁擠的軍營以及前線的戰壕，隨著戰地的移動，流感不斷的四處散播，加上物資缺乏，受到感染的病患無法獲得良好的照顧以及隔離，疫情就慢慢的加劇。

當時紐約大學醫學院四年級學生艾米莉·布雷德巴特（Emily Breidbart）在2009年做了一項研究發現，流感對於健康的青壯年能夠如此有殺傷力的原因，是因為健全完善的免疫系統所導致的。通常流感病毒在進入肺部的時後就已經被殺死了，但是1918的流感不一樣，病毒進入呼吸系統，不可避免的T細胞攻擊，這些T細胞反而被免疫系統殺死。

也就是說，致命的最主要原因是「肺部積水」，因此，免疫系統越強大，能力越強，人體產生的組織液就愈多，反而會將自己給殺死。若是免疫反應較弱的人，則會因此而逃過一劫，在當年的SARS也有出現過相同的經驗。