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南韓確診武漢肺炎新增4例「都是人傳人」！　2家庭感染個案引恐慌

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▲▼ 觀光客在南韓明洞藥局購買大量口罩。（圖／路透）

▲ 觀光客在南韓明洞藥局購買大量口罩。（圖／路透）

記者陳宛貞／編譯

武漢肺炎疫情擴散，南韓31日截至目前已經增加5起確診病例，全國累積共11例。南韓今天下午增加的4名患者都是人傳人感染，2名是此前患者的接觸者，另2名則是南韓首起人傳人感染案例的家屬。

南韓中央防疫對策本部31日說明，國內第8名確診患者為62歲韓籍女性，到訪武漢後於23日返國，已經送醫隔離治療，與昨晚確診的國內第7起病例搭乘同班青島航空飛機，23日晚間10時20分降落仁川機場。第7起病例為28歲韓籍男性，回國後26日起出現咳嗽症狀，接觸者僅2名家屬，目前都在自家隔離。

《韓聯社》報導，第9至11例患者感染途徑目前還不明，編號也尚未確定，僅確認其中2名的共同家屬是國內第6起確診病例，也是南韓第一起人傳人案例，為一名55歲韓籍男性。他的接觸者除2名確診的家人外還有6人，目前也在自家隔離中。

另外，今日增加的另一名患者則為國內第5例患者的友人。南韓第5例為33歲韓籍男性，此前赴武漢出差，24日自長沙機場搭乘韓亞航空班機返國，當時身體狀況並無異常，但26日起出現感冒症狀。他的接觸者還有9人，目前接受隔離。

南韓人傳人案例不斷增加，引發民眾對大範圍感染的憂慮。衛生當局對此則表示，目前的案例皆屬海外移入或接觸者範圍內的感染，除非出現完全找不到感染源的患者或非接觸者間的傳染，否則沒有大範圍傳播的危險性。

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