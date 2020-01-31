疫情延後開工「物流照樣送貨！」　中菲行雲端平台發威助企業一臂之力

▲貨運承攬商中菲行表示，內部透過辦公室相關自動化系統的行動化，盡最大努力保障客戶的貨物運輸順暢，將此次疫情對客戶的物流影響降至最低。（圖／翻攝自中菲行官網）

記者林淑慧／台北報導

武漢肺炎疫情持續延燒，不少兩岸企業延後開工，貨運承攬商中菲行表示，內部透過辦公室相關自動化系統的行動化，達到不在辦公室，也能辦公事，盡最大努力保障客戶的貨物運輸順暢，將此次疫情對客戶的物流影響降至最低。

中央流行疫情指揮中心昨日宣布國內出現第9例武漢肺炎確診病例，而中國大陸政府已公布海關在內的政府機關將於二月三日開始上班，另有部分城市將春節延長至二月九日，打亂產業供應鏈年後開工步調。

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中菲行表示，運用中菲行增值訊息系統Web3.0 雲端物流平台，不只整合內部及上下游供應鏈管理，對外更提供數位化訊息流的整合，只要有網路，中菲行的同事就算是沒辦法上班，也可以在任何地方，包括居家為客戶提供服務，中菲行成為客戶真正的「移動智慧物流服務夥伴 」（Mobile Intelligence Logistics Service Provider）。

展望後市，中菲行日前宣布將投資瑞典上市公司Elanders集團旗下的ITG Air & Sea GmbH。未來，中菲行將持股25%、ITG持有75%股權，雙方藉此深化夥伴關係，並將攜手深耕歐洲市場，挹注營運表現可期。