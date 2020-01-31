雙王助攻反彈！台股收盤上漲73點　11,500點得而復失

▲ 台股。（圖／記者湯興漢攝）

記者李瑞瑾／台北報導

台股今（31）天開盤就收復了11,500點關卡，盤中大幅震盪，雖一度漲了172點來到11,594點，也一度回測平盤附近，而後持續在11,540點左右徘徊。尾盤漲勢稍收斂，終場收在11,495點、上漲73點或0.64%，成交量1752.78億元。

電子三雄中，台積電（2330）以320元作收、上漲1.11%；股王大立光（3008）以4805元作收、上漲2.02%；鴻海（2317）收在83.2元、上漲0.12%。

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類股表現中，光電、塑膠、電器電纜、電腦設備以及紡織類股漲幅超過1%，半導體、電子、金融、鋼鐵、食品、水泥等類股也收高；生技醫療、觀光兩類股則下跌超過2%。

兆豐投顧董事長李秀利表示，今天走勢主要是昨天跌深後的反彈，盤面上主要強勢族群還是防疫相關題材；另外有部分電子股，如記憶體模組、記憶體通路、半導體設備等表現優異，因武漢是大陸半導體重鎮，武漢封城反倒讓這些電子族群受惠。

李秀利指出，台股後市除了觀察疫情發展、疫情高峰有沒有再進一步惡化，還要看下周一陸股開盤的狀況。以目前國際股市來看，亞股沒有持續大跌、美股也沒有進一步重挫，全球股市都在觀察陸股，下周一陸股動向很重要。

接下來台股就是看疫情發展、國際盤與籌碼面變化。李秀利指出，台股能夠成功守穩半年線不跌破的前提，還是要看國際盤表現。看下周疫情發展與法人籌碼動向，才能進一步確認有沒有逢低承接的買盤。

接下來就是關注11,300點關卡能否守穩，李秀利表示，指數在半年線（約11,275點）到11,300點附近有下檔支撐，向上就是季線的壓力要克服；只要陸股表現回穩、沒有影響到其他市場氛圍，疫情也沒有惡化，對台股來說就會是正面訊號，但在進一步的消息出來之前，台股還是會以震盪整理為主。