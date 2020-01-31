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武漢廠營收比重不到1％！「LED車燈大廠」麗清科技：整體營運無重大影響

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▲車燈。（示意圖／pixabay）

▲車燈。（圖／pixabay）

記者楊絡懸／新北報導

LED車燈模組老字號「麗清科技」（3346）針對中國營運地區表示，面對中國新型冠狀病毒「武漢肺炎」感染情形，旗下武漢廠為新廠區，目前仍處於初期小批量產階段，占公司整體營收比重不到1%，對整體營運影響不大。

麗清科技表示，在農曆過年期間，已緊急採取回報制度掌握公司全體員工，目前一切正常，也將配合所在地政府及車廠的延遲復工通知，麗清武漢廠預計於2月14日開工，上海及東莞廠則復工時間為2月10日，目前仍持續密切注意疫情狀況，並與工廠密切聯繫，待復工後協調產能，儘速出貨。

請繼續往下閱讀...

近期申報回台設廠的麗清進一步表示，公司在中國，布局包含上海、東莞、武漢等3個廠區，積極將自動化生產導入於單一產品的生產流程中，目前已具有高自動化生產技術，因此，可隨時依據主要客戶的拉貨需求，快速調配各廠區之生產產能並出貨。

▲LED車燈模組老字號「麗清科技」。（圖／翻攝自「麗清汽車」形象影片）

▲LED車燈模組老字號「麗清科技」。（圖／翻攝自「麗清汽車」形象影片）

展望未來，麗清雖對目前中國整體新車銷售市場持審慎保守的看法，但受惠於新車導入LED車燈的滲透率提升，有助於公司保持良好的訂單能見度，加上近期台灣政府推動「台商回台」投資政策，麗清為因應主要客戶的生產需求與未來營運發展，已在桃園觀音規劃興建智慧化工廠，整廠輸入高速自動化設備。

麗清表示，除了以期已接獲之新訂單挹注產能利用率提升外，也可望在彈性調整兩地生產基地的產能配置下，爭取更多外銷美國地區訂單的合作機會，並對整體營運帶來正面的挹注。

【延伸閱讀】

LED車燈大廠回台了！麗清科技「投資桃園新廠8億」創142個職缺　12月營收攀去年新高

 
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