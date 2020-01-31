德國之聲：面對嚴峻疫情　大陸網路放鬆言論管制

▲新型冠狀病毒感染肺炎疫情嚴峻。（圖／路透）

實習記者魯斯濱／綜合報導

根據德國之聲中文網報導，在武漢肺炎疫情爆發後，冠狀病毒爆發在中國社群媒體是當紅話題，當局對相關話題的言論審查似乎有明顯的減少。護士超時爆肝工作的影片以及充滿批評性質的網路迷因圖（Internet meme）都在廣泛流傳，顯示目前中國民眾這種批評是被當局容忍的。在過去，中國會把任何有爭議的評論立即被刪除以避免恐慌。但是，目前中國當局已經放鬆控制。

德國之聲專欄作者澤林表示，北京很了解損害控制的重要。如果當局在這種時候收緊審查制度，那麼民眾的總體不確定性很容易轉為憤怒。畢竟，中國人對官方統計數據的信任是有限的。從2008年的奶粉醜聞到2011年的溫州火車相撞事件，過有太多事件被掩蓋。

澤林也指出，武漢防疫上有嚴重的缺失，武漢市市長周先旺周一辭職，並在央視接受採訪時承認，信息未及早公開。這是當代毛主義自我批評的表現。但他也表示，作為地方政治家，未經上級批准，他無權發布此類信息。這番勇敢的發言對北京來說也是一種打擊。

美國有線電視新聞網（CNN）記者蔣欣（Steven Jiang）撰文表示，自從1月20日冠狀病毒的流行演變成一場全國性危機以來，當一位政府顧問在直播節目上證實了新冠狀病毒有可能人傳人後，中國國家主席習近平一直保持低調的姿態，很少出現在在和疫情有關的新聞中。在疫情爆發時，他至少發布了三次「重要指示」，並主持了一次高級官員會議，討論武漢肺炎疫情。

蔣欣補充，但是隨後習近平將抗擊疫情的領導職責交給了國務院總理李克強，這個決定讓許多人措手不及。

習近平在28日人民大會堂會見世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）時表示，當前人民正在和疫情進行嚴肅的鬥爭。人民群眾生命安全和身體健康始終是第一位的，疫情防控是當前最重要的工作，「我一直親自指揮、親自部署，我相信只要我們堅定信心、同舟共濟、科學防治、精準施策，我們一定會戰勝這一次疫情。」

習近平29日第四度透過媒體發布聲明，坦言道「目前疫情防控形勢依然嚴峻複雜」，也對解放軍喊話，要「全軍要在黨中央和中央軍委統一指揮下，牢記人民軍隊宗旨，聞令而動、勇挑重擔、敢打硬仗，積極支援地方疫情防控。」

這是習近平自成立應對疫情工作領導小組，並向武漢派出指導小組後，第四次對公開對肺炎疫情做出宣告。外界認為，在短時間內頻繁對外宣告，顯示內部疫情狀況非常嚴峻。