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脫歐終於成真　強生讚賞「嶄新開始」：國家真正重生的時刻

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▲▼英國首相強生簽署脫歐協議。（圖／翻攝自Twitter／@BorisJohnson）

▲英國首相強生簽署脫歐協議。（圖／翻攝自Twitter／@BorisJohnson）

文／中央社

英國身為歐洲聯盟（EU）成員國47年，如今終於準備脫離歐盟，首相強生（ Boris Johnson）今天讚揚英國將擁有「嶄新的開始」 。

保守黨領袖強生呼籲國內終結多年來有關英國脫歐種種讓國家分裂的痛苦爭論，說現在是時候往前邁進。強生在辦公室公布的發言中表示：「我們身為政府的職責，也就是我的職責，是帶領國家團結一致，並帶領大家向前邁進。」、      「這並非結束，而是新的開始。這是破曉時刻，一場新戲正要揭開序幕。」、「這是國家真正重生與改變的時刻。」

英國2016年舉行脫歐公投，經過3年多，終於將在今年1月31日週五晚間11時（台灣時間2月1日週六上午7時）正式脫離歐盟。為此，強生明天將在公投時力挺脫歐的英格蘭東北部城市桑德蘭（Sunderland）舉行內閣特別會議。

強生率領的保守黨在上個月舉行的下議院選舉中大獲全勝，期間他誓言將處理許多支持脫歐的地區在全球化中發展落後的問題。他承諾要投資公共服務和基礎建設來讓全國「升級」。他表示：「這是新時代的破曉時分，大家的人生機會、家人的人生機會不應該再取決於在這個國家的哪個地區長大。」 「這是我們開始團結向上的時刻。」強生將於明晚紀念脫歐時刻的全國演說中詳談這番論述。

 
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