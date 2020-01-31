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投資人憂武漢肺炎拖累全球經濟　法盛：衝擊短暫且不大

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▲▼武漢肺炎,醫護人員。（圖／路透）

▲ 武漢肺炎疫情持續。（圖／路透）

記者李瑞瑾／台北報導

中國大陸武漢疫情擴散全球，也造成國際金融市場動盪下挫，法盛投資管理（Natixis Investment Managers）首席市場策略師戴夫．拉菲迪（Dave Lafferty）對此發表看法，他認為，目前疫情對全球經濟衝擊短暫且不大，不太可能成為這場10年牛市的致命一擊。

Dave Lafferty表示，還在揣度此次疫情的影響，因為傳染病疫情不全然會反映在總體經濟成果上。由於沒有任何相關歷史經驗，投資人將會對照2003年SARS疫情的蔓延和結果，但這可能是一個糟糕的對照樣板，因為中國大陸和全球其他經濟體在十七年後的今天已大不相同。

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Dave Lafferty指出，一周以來疫情造成的經濟損失已開始累積，包含航班取消、城市隔離、工廠關閉、活動延期等，目前經濟損失基本是限於中國大陸，但未來幾周可能會出現擴散反應。而疫情造成的大部分經濟損失來自延遲消費，大部分（但並非全部）活動可望趕上，有多少損失是暫時性的還是永久的，將取決於疫情危機持續多久

▲專家表示，2019年第四季中國大陸的經濟成長或將放緩至5.7％。（圖／路透）

▲ 疫情可能讓中國大陸經濟成長率大幅被拖累。（圖／路透）

「疫情對於中國大陸而言來得真不是時候」，Dave Lafferty認為，目前中國大陸經濟增長自然放緩，但放緩速度非常自然且可控。在經濟僅增長6%之下，一場將GDP（按年率計算）削減1%-2%的疫情，等同刮起一陣強大逆風。這些經濟損失中有多少能恢復，同樣取決於疫情的持續時間和嚴重程度。如果決策者和衛生官員不能減緩蔓延，削減2%（按年率計算）可能還算是樂觀的

他預期，經濟損失將以中國大陸為中心，美國和歐洲的市場都處於戒備狀態，但還沒有到驚慌失措的地步。美國聯準會主席鮑爾也提到了疫情，但美國市場似乎並不擔心。如果疫情成為美國經濟增長的更大逆風，聯準會近期還有足夠的彈藥。

Dave Lafferty認為，目前冠狀病毒的爆發，對全球經濟增長造成的是短暫而不算大的衝擊，不太可能在2020年使經濟脫離軌道。如果股市繼續走弱，投資人應該關注的是長期價值。另外，這次疫情或許是讓人針對1月初已大幅超買的市場獲利了結的藉口，但目前來看，這次疫情不太可能成為這場10年牛市的致命一擊

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