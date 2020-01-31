閨密出遊租屋　半夜「腳踝被偷摸」嚇醒...裸男：我在妳衣櫥裡

▲女睡到一半，突然感覺有人在摸自己。（圖／示意圖，與本新聞無關／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

加拿大一名女子近來與好友入住在Airbnb上所訂的民宿，晚上睡到一半時，房內突然出現一名陌生裸男，對方還摸她的腳踝把她嚇個半死，大聲質問時，對方居然告訴她「我一直藏在你的衣櫥裡」，讓人感覺超毛。

女子貝利斯(Jessica Bellis)為了慶祝好友訂婚，近來與13名朋友一同到新不倫瑞克省首府弗雷德瑞克登市(Fredericton)，入住一間在Airbnb上所訂的公寓，由於在外狂歡後返回公寓時已經十分疲累，眾人沒有仔細檢查房間便直接入睡，結果睡到一半時突然感覺有人在摸自己腳踝。

貝利斯表示，「我大約凌晨2時30分左右醒來，因為感覺有人在摸我的腳，我反射性踢了一下，結果看見一名全身赤裸的男人在我房內，他離我超近」，當下立即打開燈並且大叫，吵醒了睡在同一房間的女性友人，她驚恐地問裸男，「你是怎麼進來的？」對方居然告訴她，「我一直藏在你的衣櫃裡」。

貝利斯與友人後來順利逃出房間，其他房間的友人因為聽到她們的尖叫聲早已幫忙報警。當地警方證實，他們在公寓附近順利逮捕41歲男子西蒙茲(David Simmonds)，還在地下室和櫥櫃裡發現毒品與針頭，將以擅闖民宅、襲擊和威脅等罪起訴。

屋主表示，他交屋前有確實檢查並鎖好所有門窗與出入口，懷疑西蒙茲可能是趁貝利斯外出遊玩時闖入，後來已退還款項給貝利斯她們。貝利斯則在臉書上po文表示，「我這輩子從來沒有這麼害怕過，這聽起來像是恐怖電影的故事」。

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