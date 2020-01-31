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台股會跌多久？謝金河：這次和SARS不同　未來幾天須在「3大考驗」交戰

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▲▼財信傳媒董事長謝金河。（圖／記者湯興漢攝）

▲財信傳媒董事長謝金河。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者陳心怡／台北報導

受到武漢肺炎疫情影響，台股昨天開盤暴跌696點，跌幅高達5.75%，創下史上最大跌點。財信傳媒董事長謝金河在臉書發文表示，台股會跌多久？沒有標準答案，但這次跟SARS不同的是，上次SARS來襲，股市在低檔，這回在高檔，未來幾天，大家都不能逃避的三個考驗：無知，貪婪與恐懼的天人交戰。

謝金河表示，台股昨天大跌，但有32檔漲停鎖死，在興櫃市場，也有一家生產口罩的敏成開盤大漲74.18%，被暫停交易；另一家生產清潔用品的清靜海，一開盤大漲86.44%，9點19分就宣告暫停交易。這是市場貪婪的資金在尋找出口，像清靜海過去七年虧五年，去年上半年EPS是負1.41元，股價居然從12.1元衝到33.49元，可以看出，股市大跌，市場投機氣氛仍重，這是貪婪的極至。其實賣口罩的公司賺不了大錢，股價大漲的生技公司也都跟這次疫情沒有太大關連，但投資人仍到處碰運氣。

請繼續往下閱讀...

二是台股昨天成交量爆出2758.36億元，這是史上名列前幾名的大量，外資賣超177.97億元、投信賣超27.78億元、自營商賣超58.12億元，三大法人賣超並不特別嚴重，這個大量學問很大，值得用心解讀，因為利空那麼大，誰供應籌碼？而這些籌碼又被誰接走？這是恐懼與貪婪的拔河。

三是我們都面對無知的恐懼，因為這場疫情如何演變下去？沒有人能提供確切的答案，投資市場最害怕不確定因素。像陸股延遲到2月3日恢復交易，這更加折騰全球股市，受害最慘烈的是香港股市成了A股提款機，跌勢不止，也影響台股。

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