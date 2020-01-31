　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

「武漢現況像科幻電影！」美籍教師拒搭機返家　留下來陪女友和愛犬

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼拋不下女友和愛犬 美籍教師拒搭機返美。（圖／達志影像／美聯社）

▲拋不下女友和愛犬佩雷斯拒搭機返美。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者施怡妏／綜合報導

武漢肺炎疫情持續擴大，各國紛紛派遣專機來將滯留於武漢的公民接回國內。一名來自舊金山的美國公民佩雷斯（Doug Perez）卻拒絕返回美國。他表示，「因為女友以及愛犬在大陸，雖然被困在這裡，但無法離開心愛的人。」而他也透露這幾天在武漢觀察到的現象，像是在眼科幻電影。

根據Daily Mail報導，28歲佩雷斯於柏克萊加州大學畢業後就到武漢教了2年的英文，因為疫情的關係，原本可以搭乘專機離開武漢，但是因為不能帶上大陸籍的女友以及愛犬，拒絕了這個機會，決定留下來陪伴心愛的人，「我若是離開就是不忠。」

除此之外，也有許多外國人因為愛人兒選擇留在武漢，但也有很多人因為機位不夠，沒辦法上搭乘專機回到美國，佩雷斯表示，「很多外國人都被困在這裡，感覺自己被拋棄了，因為美國外交官員的溝通不良感到沮喪。」

▲▼拋不下女友和愛犬 美籍教師拒搭機返美。（圖／達志影像／美聯社）

▲在防疫期間，佩雷斯帶愛犬出門都會幫牠戴上口罩。（圖／達志影像／美聯社）

佩雷斯在這段期間很少外出，除非是要出們溜愛犬，他會替自己及愛犬戴上口罩，經過商店時發現很奇怪的現象，他將這種奇的現象比喻成「科幻電影」。他表示，「我們去了商店，在門口會有人負責測量體溫，有人驚慌失措，一直摸著自己的額頭。」

除此之外，佩雷斯也透露疫情在武漢的現況，「武漢市政府擔心醫院和醫護人員人手不足負擔太大，告訴症狀較輕的患者可以待在家中。」因為武漢封城，沒有人可以進出武漢，許多人無法獲得需要的資療資源，佩雷斯擔心在這樣下去，可能會面臨食物短缺的危機。

ET快訊
快訊／台北國際電玩展宣布延期！活動時間改至暑假
口罩不夠！韓國瑜：開學後每天需55萬片　疫情若爆發「要蓋大型
一家7口6人被確診！36歲武漢女曝「公公是傳播者」：他沒有任
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

機師工會提告美航！　力爭立即停飛中國航班：武漢肺炎嚴重威脅健康

武漢肺炎213死　美商務部長：有助美國就業機會！

美國男大生受困武漢一周超崩潰！　「這裡像一座鬼城，彷彿遭遇世界末日」

1萬多元手錶收藏46年捨不得用　翻倍「2116萬元」他嚇到當場腿軟！

南韓今晚啟動第二波包機撤僑！　文在寅指示內閣採取緊急措施防疫

「瘟疫級」病毒！1918年爆發全球性大流感　逾5000萬人亡...比一戰還慘烈

澳洲森林大火逼近首都　坎培拉近20年首度緊急狀態

「武漢現況像科幻電影！」美籍教師拒搭機返家　留下來陪女友和愛犬

採山菜遭蜱蟲叮咬！他4天後高燒無法行走...血液中發現新病毒

不斷更新／南韓武漢肺炎「一日激增5例」確診累積11例　各國疫情一次看

加拿大議員國會質詢逼表態　總理杜魯道：支持台灣加入WHO

范瑋琪崩潰：我全家暴斃你最開心！　再戰網友「真的不知道口罩不夠用」

日本召開武漢肺炎對策會議　安倍：台灣有必要加入WHO！

不理主子鍵盤慘遭「無影腿」伺候　跟短褲工作片師狂哀號：剪不完啦

1000ml大罐洗髮精用完柔順　美國人推薦好市多7種必買

武漢肺炎口罩禁出口！韓國瑜回應　「確保夠用、站在人道的立場應幫助」

超省！阿基師用「4杯珍奶」小預算　彰化劉氏百人大家族...年節餵飽飽

二哈炸毛太可愛！被爸一把熊抱 眼神死秀浮誇演技「叫到像虐狗」

賴床小刺蝟露「無毛粉紅臀」　主人伸手一戳秒變愛玉籽！

賞燈必去：會走路的燈會！　1/29-2/9高雄登場

機師工會提告美航！　力爭立即停飛中國航班：武漢肺炎嚴重威脅健康

武漢肺炎213死　美商務部長：有助美國就業機會！

美國男大生受困武漢一周超崩潰！　「這裡像一座鬼城，彷彿遭遇世界末日」

1萬多元手錶收藏46年捨不得用　翻倍「2116萬元」他嚇到當場腿軟！

南韓今晚啟動第二波包機撤僑！　文在寅指示內閣採取緊急措施防疫

「瘟疫級」病毒！1918年爆發全球性大流感　逾5000萬人亡...比一戰還慘烈

澳洲森林大火逼近首都　坎培拉近20年首度緊急狀態

「武漢現況像科幻電影！」美籍教師拒搭機返家　留下來陪女友和愛犬

採山菜遭蜱蟲叮咬！他4天後高燒無法行走...血液中發現新病毒

不斷更新／南韓武漢肺炎「一日激增5例」確診累積11例　各國疫情一次看

全民上網監工！　武漢火神山醫院力拚2/1建成

白癡公主「表姊妹們」罕見入鏡！　髮型眼睛幾乎長一樣…全網看呆：基因太強

遭綠營準立委高嘉瑜砲轟　職安署出面提四點說明滅火

限期2個月　六福客棧金鳳廳推車港點吃到飽499元

因應開學季　盧秀燕訪視幼兒園呼籲落實「防疫3步驟」

朝山國小李麗娥續任校長　再造優質教育環境

除夕夜放棄團圓支援武漢肺炎　女護士滿臉口罩印痕仍堅守前線

法國吐司單周狂賣5萬條　2大超商「2019超夯聯名甜點」盤點　

全國第一名　室內撐竿跳大黑馬成德中學杜立暘奪金

防疫武漢肺炎無死角　嘉市府開啟街友關懷網

「美背太銷魂」他急求搭訕術 正面照出土...清純女神美翻

國際熱門新聞

陸女發燒搭郵輪！7000遊客禁上岸　台苦主現身

WHO：無理由因武漢肺炎限制赴陸旅遊

WHO抗武漢肺炎　歐盟：應納台灣

快訊／WHO：武漢肺炎列「國際關注公衛緊急事件」

武肺新研究「易感染族群」曝光　男比女風險更高

即／美國出現首起人傳人武漢肺炎

更／南韓武漢肺炎確診現第11例

武漢肺炎　12月就已經開始人傳人

越南妹尺度超開！ 熱褲三角洲全露

武漢肺炎全球確診9458例　義大利首現2例

歐盟支持WHO應納入台灣！

即／武漢1南韓僑民高燒無法上機

加拿大總理支持台灣加入WHO

快訊／日本第14例確診　中國籍30多歲女導遊

更多熱門

相關新聞

口罩慌　雲林幼園開學貼心送一盒

口罩慌　雲林幼園開學貼心送一盒

中國武漢肺炎多起傳染案件，繼大年初六開工後，幼兒園也陸續開學，口罩需求未減，民眾仍須四處找尋口罩購買處，雲林縣政府率全台之先，公私立幼兒園、國中小學、縣立高中每位學生發放一盒口罩共20片，讓家長可暫時放下心中大石。

新竹藥局疑惡意哄抬口罩價格　公平會派員調查、最快今日有結果

新竹藥局疑惡意哄抬口罩價格　公平會派員調查、最快今日有結果

安南醫院全面管制防疫

安南醫院全面管制防疫

韓粉造謠「靠賣口罩賺45億」　民進黨怒提告：絕不姑息、遏止惡意謠言

韓粉造謠「靠賣口罩賺45億」　民進黨怒提告：絕不姑息、遏止惡意謠言

麗清科技：武漢廠營收比重不到1％

麗清科技：武漢廠營收比重不到1％

關鍵字：

武漢肺炎傳染病冠狀病毒

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

范瑋琪想求「當面道歉」蘇貞昌！黑人提「2罪狀」懺悔

咳到肺快掉…一追問「弟全家從大陸回來過年」　醫怒了

公民老師嗆網白痴　陸若倒台灣第一慘

范瑋琪陷爭議！張韶涵戴口罩喊話：我們萬眾一心

陸女發燒搭郵輪！7000遊客禁上岸　台苦主現身

手機是新冠病毒溫床？醫師揭「清潔3要點」

汪小菲買1萬片口罩被轟「靠關係囤貨」！火大還原掃貨真相

西門水餃店炫耀封城前返台　插畫家1922檢舉

范瑋琪「悲劇下場」曝光！

一家7口6人被確診！公公沒任何症狀卻感染全家

MOMO「細肩帶短裙」冷到直發抖

寒流發威！今晨2.9度「高雄以北6度↓」入夜再急凍

武漢肺炎輕症超像「流感+感冒」

蘇貞昌婉拒范瑋琪當面道歉：希望謾罵停下來

最強寒流發威！嘉義以北6°C發白凍骨

更多

最夯影音

更多
加拿大議員國會質詢逼表態　總理杜魯道：支持台灣加入WHO

加拿大議員國會質詢逼表態　總理杜魯道：支持台灣加入WHO
范瑋琪崩潰：我全家暴斃你最開心！　再戰網友「真的不知道口罩不夠用」

范瑋琪崩潰：我全家暴斃你最開心！　再戰網友「真的不知道口罩不夠用」

日本召開武漢肺炎對策會議　安倍：台灣有必要加入WHO！

日本召開武漢肺炎對策會議　安倍：台灣有必要加入WHO！

不理主子鍵盤慘遭「無影腿」伺候　跟短褲工作片師狂哀號：剪不完啦

不理主子鍵盤慘遭「無影腿」伺候　跟短褲工作片師狂哀號：剪不完啦

1000ml大罐洗髮精用完柔順　美國人推薦好市多7種必買

1000ml大罐洗髮精用完柔順　美國人推薦好市多7種必買

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面