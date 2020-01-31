「武漢現況像科幻電影！」美籍教師拒搭機返家　留下來陪女友和愛犬

▲拋不下女友和愛犬佩雷斯拒搭機返美。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者施怡妏／綜合報導

武漢肺炎疫情持續擴大，各國紛紛派遣專機來將滯留於武漢的公民接回國內。一名來自舊金山的美國公民佩雷斯（Doug Perez）卻拒絕返回美國。他表示，「因為女友以及愛犬在大陸，雖然被困在這裡，但無法離開心愛的人。」而他也透露這幾天在武漢觀察到的現象，像是在眼科幻電影。

根據Daily Mail報導，28歲佩雷斯於柏克萊加州大學畢業後就到武漢教了2年的英文，因為疫情的關係，原本可以搭乘專機離開武漢，但是因為不能帶上大陸籍的女友以及愛犬，拒絕了這個機會，決定留下來陪伴心愛的人，「我若是離開就是不忠。」

除此之外，也有許多外國人因為愛人兒選擇留在武漢，但也有很多人因為機位不夠，沒辦法上搭乘專機回到美國，佩雷斯表示，「很多外國人都被困在這裡，感覺自己被拋棄了，因為美國外交官員的溝通不良感到沮喪。」

▲在防疫期間，佩雷斯帶愛犬出門都會幫牠戴上口罩。（圖／達志影像／美聯社）

佩雷斯在這段期間很少外出，除非是要出們溜愛犬，他會替自己及愛犬戴上口罩，經過商店時發現很奇怪的現象，他將這種奇的現象比喻成「科幻電影」。他表示，「我們去了商店，在門口會有人負責測量體溫，有人驚慌失措，一直摸著自己的額頭。」

除此之外，佩雷斯也透露疫情在武漢的現況，「武漢市政府擔心醫院和醫護人員人手不足負擔太大，告訴症狀較輕的患者可以待在家中。」因為武漢封城，沒有人可以進出武漢，許多人無法獲得需要的資療資源，佩雷斯擔心在這樣下去，可能會面臨食物短缺的危機。