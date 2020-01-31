ECFA屆滿10年將「得而復失」？　劉必榮：蔡英文520演說是關鍵

▲劉必榮為研究國際關係的專家。（圖／中評社）

記者楊庭蒝／綜合報導

海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA）在2010年6月簽訂，今年6月即將邁入第10年，原本合約訂有10年的更新討論期，屆時會不會延長協議令人相當關注。東吳大學政治系劉必榮接受《中評社》訪問時表示，10年更新討論期不代表10年就停止，蔡英文在520的就職演說相當重要，所以6月以前ECFA會是個很穩定的狀態。

劉必榮是美國約翰霍普金斯大學國際關係碩士、維吉尼亞大學國際關係博士。研究專長為國際政治、外交政策與東南亞研究等，並專研談判理論、孫子兵法與衝突解決等。

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2020總統大選前，行政院財經政務委員龔明鑫曾回應，ECFA沒有10年更新的問題。但在蔡英文選後，國台辦發言人馬曉光也表示，ECFA得來不易，相信兩岸同胞都不希望看到這一重要成果「得而復失」。

▲國台辦發言人馬曉光。（圖／記者曾俊豪攝）

根據《中評社》報導。對於ECFA邁入第10年的問題，劉必榮表示，ECFA若斷掉，代表兩岸之間有非常大的信任赤字，但協議中有提到，如果要終止必須提前半年告知，所以在6月前情況是相對穩定，大陸方面有相當多的手段對台灣施壓，應該不需要用對兩岸有益處的ECFA當作威脅籌碼，從馬曉光的發言也可以得知，目前大陸並沒有想澳終止協議的意思。

但劉必榮也認為，蔡英文在520的就職演說相當關鍵，如果演講內容讓大陸不滿意，可能就會影響到ECFA的存亡，在這過程中，美國希望台灣退讓到甚麼地步，會是唯一的一項變數。

曾參加亞太經濟合作會議（APEC）中華臺北特使團領袖代表顧問的謝金河日前表示，影響是會有，但衝擊沒有想像中大，根據經濟部統計，2018年申請的金額是236億美元，實際使用148億美元，2019年台灣對中國大陸出口612億美元，衰退8.8%，去年前七月兩岸貨貿減少17%，顯示ECFA效應逐漸遞減。

最後劉必榮表示，就算ECFA能夠持續下去，台灣還是要另尋經濟出路，只是有沒有ECFA會決定我們找出路的強度有多強，有ECFA我們還有時間緩衝慢慢找，但若沒有ECFA我們的廠商就得更加把勁了。

▼經濟部與陸委會印發的ECFA宣傳資料。（圖／翻攝自經濟部官網）