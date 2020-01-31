經濟學人最新封面　「五星旗→巨大病毒口罩」蓋住整個亞洲！

▲《經濟學人》把中國國旗畫成口罩。（合成圖／左翻攝經濟學人臉書；右為路透）



記者丁維瑀／綜合報導

2019新型冠狀病毒疫情持續在各國蔓延，《經濟學人》最新一期的封面中，則把中國的五星旗變成口罩，在地圖蓋住整個亞洲地區，上頭的文字則寫著「會有多糟？」（How bad will it get?）而在30日發表的文章，《經濟學人》作者也撰文指出民眾對於疫情的不安。

《經濟學人》是英國的知名刊物，在最新一期2月的封面中，可見五星旗的星星變成病毒，印在巨大的口罩上方，罩住整個亞洲地區；這期也有探討脫歐、美國總統川普的中東和平計畫等，不過最大焦點還是武漢肺炎疫情。

對此，多數網友紛紛讚賞這樣的呈現方式很有創意，不過也有網友不認同並寫道「同時，也有數千人死於流感」、「我不確定病毒多糟，但可以透過惡意評論看到人類多壞，病毒不能殺死你，但你黑暗的心會」。

▲《經濟學人》最新封面。（圖／翻攝經濟學人臉書）



《經濟學人》30日發表的專文開頭寫道，兩件事說明為何這種新的傳染病如此令人擔憂，其中包括病例的增長率，隨著十例變成數百例，再進而上升到數千例，讓人想起醫療體系的崩潰、社會與經濟的動盪以及致死的大規模流行疾病；再來，是深切的不確定性，零落的數據、矛盾的報告，都代表科學家無法排除最糟的情況，使得不好的消息蔓延開來。

武漢肺炎疫情至今引起國際高度關注，世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）31日也宣布，新型冠狀病毒肺炎疫情構成「國際公共衛生緊急事件」（PHEIC）。

丹麥《日德蘭郵報》先前還刊出諷刺漫畫，可見五星旗變成病毒旗，此事引發北京要求道歉。不過，丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）拒絕道歉，反而提到「我們擁有言論自由」。