義大利郵輪遊客「全員禁下船12小時」終能上岸！澳門夫妻最新檢測呈陰性

▲歌詩達郵輪船上乘客與船員一度被禁止下船。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

在義大利港口停泊的歌詩達郵輪（Costa Smeralda）因一對澳門夫妻出現疑似武漢肺炎症狀，導致約7000名乘客及船員被困在郵輪上頭，不准下船上岸。如今，義大利衛生部門官員表示，2名中國籍旅客30日最新檢測結果呈現陰性，船上人員在被限制不得下船的12小時後，上千名旅客已被允許於30日晚間上岸。

法新社報導，該名54歲中國籍女遊客25日從香港飛往義大利米蘭，接著於義大利北部薩沃納（Savona）搭郵輪，但卻出現發燒症狀，隨後與伴侶被隔離在「船上的醫院」，3名醫生和1名護士到場後，立刻登船照顧，並將這對夫妻的檢體送驗。根據最新消息，義大利傳染病研究所針對一名中國婦女及其伴侶進行武漢肺炎檢測的結果，2人均呈現陰性，隨後當局便宣布允許旅客下船。

據了解，原本預定在義大利羅馬北部的奇維塔韋基亞（Civitavecchia）下船的1400多名乘客，已有部分人員於30日晚間上岸。歌詩達郵輪表示，約莫1000名左右的新乘客接下來就會登船，郵輪將於31日再度啟程；外傳郵輪將會跳過義大利北部拉斯佩齊亞（La Spezia）這一站，直奔薩沃納。