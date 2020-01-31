年後轉職潮「來搶鐵飯碗！」　台電招考728名新進人員、起薪31K起

▲台電將於5月再招募728名僱用人員，其中配電線路維護類379名為最多的類別。（圖／台電提供）

記者林淑慧／台北報導

年後轉職潮蠢動，國營事業有新職缺對外招手。台電今（31）日發佈今年首波新進人員甄試簡章，將在五月招募728名僱用人員，包括配電線路維護、機械運轉維護及綜合行政等19類別，正式錄取員工僱用起薪為31,487元，歡迎有志者加入台電大家庭。

依據台電「109年度新進僱用人員甄試簡章」，台電將於5月31日在臺北、臺中、高雄及花蓮四地同時舉行初（筆）試，高中職畢業即可報考，報名期間自2月11日至24日止；官員提醒，今年輸配變電等5類別考生將加考握力測試。

請繼續往下閱讀...

▲台電將於5月再招募728名僱用人員，為強化工作現場電線裁剪、導線壓接等實務需要，輸配變電等5類別考生將加考握力測試。（圖／台電提供）

台電表示，為因應企業永續經營並充實現場技術人力，台電持續招考新進人員，繼去(2019)年8月招募826名新進僱用人員，今年再續招19類別共728名，其中配電線路維護類379名最多，其次為機械運轉維護類66名、變電設備維護類55名、綜合行政類46名等。

另外，台電今年首波的新進僱用人員甄試，也首度招考輸電土建工程類人員，未來錄取者將投入輸變電工程單位架空、電纜線路及變電所土建工程等相關工作，另一新增之車床類報考者則需具備銑床或車床技術士證。

台電說明，最終錄取人員須經1年內部訓練，正式僱用起薪31,487元。甄試簡章、相關資訊及工作性質說明影片可上台電甄試網站(recruit.taipower.com.tw)查詢，歡迎具高中職以上學歷考生報考。