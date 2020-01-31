1萬多元手錶收藏46年捨不得用　翻倍「2116萬元」他嚇到當場腿軟！

記者李振慧／綜合報導

美國北達科他州一名男子46年前，以美元345.97元（約台幣1萬多元）的價格買下一只勞力士，但因為捨不得戴便一直收藏起來，直到最近將手錶拿至古董展估價，意外發現手錶竟然增值上千倍，如今的拍賣價格飆漲至50萬至70萬美元（約台幣1512萬元至2116萬元），當場嚇到跌在地上。

這名不願意透露姓名的空軍退休老兵，於1974年在泰國駐兵時，為了擁有一只潛水用手錶，忍痛砸下約一個月的薪水買了一只序號為6263的勞力士Oyster Cosmograph，然而後來卻捨不得讓昂貴的手錶下水，多年來便一直收藏在保險箱中。

老兵近來將手錶帶去骨董鑑定節目Antiques Roadshow上請專家幫忙估價，他告訴鑑定專家，由於不捨得使用這只手錶，竟然連當初購買手錶時的原始包裝、隨附文件以及收據都保存地非常完好，「在我今天把手錶帶來這裡之前，我只把它拿出來看過2或3次而已。」

鑑定專家普萊恩(Peter Planes)最後告訴老兵，這只手錶最高能增值至美元70萬元時，讓對方嚇得當場跌倒在地上，他進一步解釋，因為此錶與影帝保羅紐曼(Paul Newman)在1969年電影Winning所戴的錶類似，所以成為許多收藏家熱愛錶款，而這只手錶除了因為保存狀態良好，還擁有比其他款式更優良的防水功能，所以價格才水漲船高。老兵最後開心戴著錶離開，目前無法得知他是否會出售還是保留這款手錶。

▼男子收藏的手錶經專家鑑定後，價格竟然翻了千倍。（圖／示意圖，與本新聞無關／視覺中國）

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