武漢肺炎疫情延燒　免疫細胞療法引關注

▲免疫細胞療法引關注。（圖／長春藤生命科學提供）

記者姚惠茹／台北報導

武漢肺炎擴散全球，長春藤生命科學今（31）日表示，激起民眾關心超級病毒的存在，並熱烈討論如何提升自體免疫力，因此即便在春節休假期間，公司的電話依舊響個不停，正是有許多民眾紛紛詢問免疫細胞儲存，期望應用在未來面對未知疾病的侵襲。

長春藤生命科學表示，目前台灣及國際對於免疫細胞的醫療發展，確實投入巨大的金錢與心力，現階段在癌症治療上已得到亮眼的成果，並隨著生技醫療技術的日新月異，在日後諸多未知疾病的治療上，免疫細胞確實扮演著舉足輕重的角色。

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▲免疫細胞療法引關注。（圖／長春藤生命科學提供）

長春藤生命科學指出，然而目前台灣針對回輸免疫細胞的治療方式，透過特管辦法僅開放在癌症治療使用上，而免疫細胞治療的使用項目，也必須經由衛福部的許可，而長春藤生命科學就是少數通過衛福部特管辦法許可的生技公司。

長春藤生命科學分享，疾病與人體的免疫力息息相關，民眾儲存現有健康的免疫細胞，確實對於日後的應用有無限的想像及可能，而目前長春藤生命科學公司與三軍總醫院已攜手進行癌症治療，未來對於提升人體免疫力以對抗未知疾病，也將投注更多的研發心力。

長春藤生命科學強調，從SARS到武漢肺炎的持續加劇，因為藥物濫用所產生的抗藥性及未知病毒的侵襲可能，讓人們開始正視自身免疫系統的提升，也讓民眾對於台灣生技產業發展免疫細胞治療投予更多的關注眼光。