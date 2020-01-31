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烹飪打網球「什麼都要比」　凱特王妃曝：真的很想贏威廉　

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實習記者曾筠淇／綜合報導

英國威廉王子（Prince William）和妻子凱特王妃（Kate Middleton）已經結婚將近9年，不過夫妻倆保持新鮮感的方式與常人卻不甚相同。兩人時常會「友好的競爭」，不論在球場上，或是龍舟比賽，甚至連在廚房裡面都能較勁，因此更意外成為另類的小情趣，讓兩人感情甜蜜蜜。

據英國《每日郵報》報導，澳洲的網球高手羅德.拉弗（Rod Laver）透露，威廉王子和凱特王妃之間有著微妙的競爭關係，兩人已經結婚將近9年了，不過卻時常透過「小友誼賽」來維繫關係。

▲▼威廉王子與妻子凱特抱著新生小王子亮相。（圖／達志影像／美聯社）

▲威廉王子與凱特王妃。（圖／達志影像／美聯社）

夫妻倆在打網球時，競爭總非常激烈，不過凱特王妃從在馬爾堡學院（Marlborough College）就是運動狂，而後也一直都在倫敦的霍林翰（Hurlingham）俱樂部上課，磨練自己「打網球」的技能。所以讓威廉王子只好不得不承認，自己真的無法擊敗對方。

2011年在加拿大的龍舟比賽中，兩人原先並駕齊驅，不過威廉王子表示，「運動是沒有騎士精神的」。因此即便凱特王妃告訴自己的夥伴，「真的很想贏」，最後還是輸給了對方。

兩人時常相互「競爭」，連在廚房燒菜也要較勁，雖然夫妻倆看似什麼事都要比個輸贏，但這卻無意間成為他們的小情趣，反而讓感情更加緊密。

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