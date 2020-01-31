全球投資人瘋買黃金！分析師爆關鍵四大主因

▲全球投資人搶買黃金。（圖／路透）



記者陳心怡／外電報導

全球各地投資人爭先恐後擁抱黃金，根據《金融時報》報導，由於去年黃金擔保的指數股票型基金（ETF）獲得192億美元資金流入後，目前黃金數量持有量已攀升至七年高點，分析師認為是因投資人擔心主要市場成長減緩、地緣政治風險升溫、傳統避險資產不再安全，以及另一大重要原因，負殖利率債券規模擴大。

目前全球負殖利率債券規模已超過13兆美元，如果債券買家被要求支付持有債券到期的權利利息費用，那麼黃金吸引力反而會大增。

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Sprott黃金股票基金共同經理人海瑟威（John Hathaway）說：「可已看到資金正流向黃金，它是一種全球趨勢。一般的避險資產已無法確保安全，因此更多人搶著要黃金。」

然而在本季度，金價已升至2013年以來的最高水平，每盎司超過1,600美元。根據世界黃金協會（World Gold Council）的數據，自2015年以來，全球黃金ETF的黃金持有量自2015年來已增加逾一倍至1,410億美元，這也幫助SPDR黃金信託基金躍升成為美國第十大ETF。

在黃金價格大漲之際，經通膨調整後的美國公債收益率卻下滑。美國5年期公債實質收益率每周為負0.5%，遠低於2019年同期的近1%。

中國銀行駐倫敦全球商品計畫主管傅曉（Xiao Fu）說：「負債券殖利率已從根本上改變公債與黃金做為避險資產的吸引力，這對長期投資組合配置有深遠影響，因為黃金已成為一種必需品，而非一種配置。」

WGC表示，全球央行是黃金最熱衷的買家，自2009年來，已買進5,019噸黃金，價值超過2,000億美元。目前官方的黃金儲備量僅比1996年的38,491噸歷史高點少了10%。

WGC週四（30日）發布的最新季度黃金需求趨勢報告顯示，黃金價格上漲使零售消費者望而卻步，導致2019年全球對黃金的需求下降。但是儘管報告不樂觀，但由於中國對冠狀病毒的擔憂繼續對全球股市造成壓力，避險需求增加，圍繞黃金的購買興趣仍未減弱。