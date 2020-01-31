防堵疫情擴散大作戰！　勞動部訂定武漢肺炎職場防護指引

▲勞動部。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

為因應中央政府防疫工作，勞動部職安署特別訂定「因應嚴重特殊傳染性肺炎（武漢肺炎）職場安全衛生防護措施指引」，希望能協助事業單位落實職業安全衛生相關法令規定，並強化對職場生物病原體暴露危害的預防能力，有效防止疫情於職場擴散。

職安署表示，現行職業安全衛生法規已明定，雇主應採行各項必要之安全衛生措施，使勞工免於發生職業災害，否則將會開罰3-30萬元罰鍰。

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因此，職安署說，為促使事業單位加強職場防疫措施，特別摘錄現行相關法令規範，訂定職場安全衛生防護措施指引，讓業者對於職場防疫相關措施能有所依循，並提醒勞工朋友強化自我防護及相關勞動權益保障事項，希望能透過勞雇雙方共同合作與努力，確實防堵武漢肺炎進入職場。重點如下：

一、雇主部分：

(一)建立體溫量測及篩檢措施、加強勞工職場感染預防訓練、保持工作場所之通風、清潔與定期消毒。

(二)置備適當及足夠之口罩，不得禁止勞工戴用；第一線工作人員如有感染之虞時，雇主應提供個人專用口罩並使其確實戴用。

(三)以勞工健康安全為最優先考量，如非必要，應避免指派勞工前往中國大陸疫區。

(四)對近期曾至疫區出差或旅遊返回職場之勞工，應採取必要之健康追蹤及管理措施。

▼職安署為防堵武漢肺炎疫情特別訂定職場防護指引。（圖／路透）

二、勞工部分

(一)做好個人自主管理，使用肥皂勤洗手、避免前往疫區旅遊。若出現發燒、咳嗽等身體不適，請速就醫，告知醫師旅遊史、職業史及接觸史，並主動告知雇主。

(二)如為交通站場、運輸工具、商場、百貨公司等第一線服務人員，宜配戴口罩。

(三)如對安全衛生防護規定及權益保障有相關疑慮，可透過手機或市話直接撥打1955免付費專線尋求協助。

職安署強調，雇主未依職業安全衛生法令暨本指引辦理者，可依法處新臺幣3萬元以上30萬元以下罰鍰，呼籲事業單位雇主，除配合衛福部疾病管制署的防疫措施外，並應依本指引採取相關預防措施，同時視疫情嚴重等級、事業規模、活動或服務流程，適時修正及調整，以確保勞工安全健康。



