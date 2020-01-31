上市櫃公司重訊雙語化　今年7月起157家重訊要有英文版

▲金管會為提升外資對台灣證券市場取得資訊的掌握度，上市櫃公司從今年7月起分4階段實施上市櫃公司重大訊息雙語化。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

為強化外國投資人對台灣證券市場的了解與資訊使用，金管會今（31）日表示，從今（2020）年7月到2024年間，根據外資持股及實收資本額不同，採取4階段實施揭露英文版重大訊息，其中第一階段有157家上市櫃公司須揭露英文版重大訊息，預計今年7月正式上路。

根據金管會統計，到2019年12月底，外資對台灣證券市場持股市值達41.22%。金管會為提升外資對台灣上市櫃公司訊息掌握的即時性，加速推動台灣市場的國際化，已督導證交所及櫃買中心完成相關規章的修訂，分4階段循序要求上市櫃公司對外揭露英文版重大訊息。

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金管會證期局表示，第一階段將自今年7月起開始實施，要求實收資本額達150億元的上市櫃公司須揭露英文版重大訊息，第二階段則是從2021年1月開始，要求外資持股比率逾30%或實收資本額達100億元的上市櫃公司須揭露。

至於第三階段，證期局指出，從2022年1月開始實收資本20億以上、未滿100億元的上市櫃公司，而第四階段則從2024年1月開始，所有上市公司與實收資本額達6億元以上的上櫃公司都須揭露，以利提升上市櫃公司國際化程度及外資取得資訊的便利性。

證期局也提及，到了2024年所有上市公司（942家）需揭露，而資本額6億元以上的上櫃公司則有460家、家數比率為59%，若從市值涵蓋比約是上櫃公司的83%，累計全體上市櫃公司市值占全體市場的99%，因此提醒上市櫃公司針對資訊的英譯、申報等重要控管機制應妥善規劃及準備。