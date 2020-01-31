南韓今晚啟動第二波包機撤僑！　文在寅指示內閣採取緊急措施防疫

▲南韓首波撤僑載回368人。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

南韓首架撤僑包機31日當地8時（台灣時間7時）飛抵首爾金浦機場，載回附近地區僑民及留學生共368人。根據南韓外交部最新消息，政府在與中國協商後，確定今晚再度派出包機，啟動第二波撤僑行動，接回目前身在武漢的南韓公民。

韓聯社報導，南韓駐武漢總領事館先前收到720多名韓籍人士的返國申請，其中368人已於31日上午歸國，武漢地區仍有350多人還在等待返國。稍早消息指出，第二波撤僑行動有望比照首波撤僑的程序，且南韓駐武漢總領事館已透過電子郵件通報等待歸國的南韓公民，要求一行人今晚在機場高速收費站集合。

時間拉回30日，南韓政府約莫晚間9時派出大韓航空KE9884航班波音747客機，晚間11時半左右飛抵武漢，接著於31日6時自武漢起飛，約8時抵達金浦。據了解，368人下機時都戴著口罩，與一般機場旅客隔離，在另一處大門接受檢疫及辦理入境；但其中有18人出現疑似症狀送醫，且武漢當地還有一名南韓僑民登機前在機場被發現發高燒，隨即送往當地醫院治療，預計出院後再回南韓。

南韓迄今已出現11例武漢確診病例，總統文在寅今指示內閣採取緊急措施來面對日益惡化的疫情，並與國務總理丁世均（Chung Sye Kyun）在青瓦台進行閉門會議。根據青瓦台副發言人Han Jung-woo的說法，政府對抗武漢肺炎也是討論主題之一，且文在寅在會中提到，有必要努力降低大眾對武漢肺炎的焦慮。

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▼包機飛抵首爾金浦機場後，一輛輛巴士列隊載著南韓僑民。（圖／路透）