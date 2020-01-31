國泰投信開春送基金申購優惠　定期定額享終身0手續費

▲ 民眾可趁領到年終、紅包時就開始規劃理財。（圖／pixabay）

記者李瑞瑾／綜合報導

金鼠年到來，年前領到的年終獎金或新春拿到的紅包，讓不少民眾荷包都變胖了，如何聰明運用資金，讓新的一年財富「鼠」不盡、小錢變大錢？國泰投信建議，民眾可以透過定期定額或單筆分批佈局方式投資基金，為金鼠年理財規劃打響第一炮。

2019年下半年景氣有觸底跡象，在美國聯準會Fed帶領的貨幣政策及歐洲財政政策刺激下，2020年全球經濟可望進入緩步復甦階段。國泰投信指出，金鼠年資產配置建議股優於債，股市方面，以新科技題材為投資主流，尤其防駭衍生的網路資安議題備受關注，為投資新亮點。

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債市方面，目前美歐市場利率維持中低水準，寬鬆環境仍有利債券資產表現。建議民眾將部分年終獎金或紅包，以定期定額方式布局市場展望佳或能提供不錯收益的基金標的，如亞洲高收益債券。

為了與民眾一起迎接新年投資好彩頭，國泰投信推出「金鼠年，鼠來寶」開春基金申購限時優惠，即日起至2/29，民眾透過國泰投信或至「國泰e家人」電子交易平台申購國泰投信全系列基金（不含ETF），定期定額投資享有終身0手續費，單筆申購（含轉申購）且採電子交易亦有0.3%優惠。

當前人手一機行動上網的時代，國泰投信也提供快速行動開戶的服務，上午成功開戶，最快當天下午就能交易。國泰投信建議投資人多加使用行動開戶服務，成功開戶除了可獲得100點紅利點數，還能同享「金鼠年，鼠來寶」電子交易申購優惠。