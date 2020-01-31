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陸禁雙重國籍外國僑民家庭「被迫分離」　英撤僑專機能否飛成未知數

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▲▼ 武漢肺炎,美國撤僑。（圖／路透社）

▲武漢肺炎疫情擴散，各國紛紛派出專機撤僑，圖為美國撤僑專機。（圖／路透社）

實習記者周依儒／綜合報導

隨著武漢肺炎疫情升溫，各國紛紛派出專機撤出在封城武漢裡的僑民，不過幾乎每個國家的共同規定都是只撤聚有該國國籍的僑民，不包括他們的其他國籍家屬，再加上北京當局也不允許任何大陸公民離開，因此導致許多家人被迫分開的情況。

根據BBC報導，由於英國允許雙重國籍，但中國禁止，更不允許擁有雙重國籍護照或他國永久居留權的中國人透過各國撤僑行動的管道離開中國。因此導致在中國當英語老師的英國人娜塔莉（Natalie Francis）被迫和持有中國護照的3歲兒子傑米（Jamie）分開。不過傑米同時也是英國公民，因此娜塔莉表示在得知這個消息的時候非常無言，且不知道誰可以來解決這個問題。

▲日本專機也已成功撤僑。（圖／路透社）

▲日本專機也已成功撤僑。（圖／路透社）

另外還有一位和陸籍妻子辛蒂（Sindy）返回湖北探親的英國人傑夫（Jeff Siddle）同樣面臨家人被迫分離的窘境。傑夫表示自己和女兒都是英國人，因此可以搭上撤僑專機離開武漢，但由於辛蒂是中國公民，因此即使擁有英國永久居留權，也無法搭上專機離開。

傑夫也表示自己被迫在這樣的情況下做出抉擇，不是讓老婆自己留在武漢，要不然就是一家3口全部都留下。而娜塔莉則表示自己唯一的希望就是「讓兒子離開」，如果兒子無法離開武漢，那她也會留下。

▲南韓撤僑班機於今日飛抵金浦機場。（圖／路透）

▲南韓撤僑班機於今日飛抵金浦機場。（圖／路透）

對於這些窘境，英國外交及國協事務部則說，首要任務就是讓這些英國公民和家人都能在一起，因此他們從28日開始就盡力與中國協調讓這些英國公民的中英雙重國籍家屬也能搭上專機離開中國，不過目前北京的態度強硬，所以也告訴這些英國公民「不要抱太大希望」。

英國截至今天為止尚未出現確診病例，不過英國航空公司已經宣布「立即中止所有往返中國的航班」。目前在武漢的英國公民則大約有300名，英國原訂昨（30）天從武漢撤走約200位的英國公民，但豈料中國官員尚未發出許可證，導致飛機遲遲無法起飛。而英國則表示正和中國當局保持密切聯繫，從武漢撤離的公民也預計將要在牛津郡內的布萊茲諾頓皇家空軍基地進行14天的隔離。

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