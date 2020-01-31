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各國紛調中國航線抗武漢肺炎！　全球19航空公司航班資訊一覽

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▲武漢肺炎,新型冠狀病毒,口罩,體溫,檢疫。（圖／路透）

▲ 為防止疫情擴散，各國機場進入高度戒備狀態。（圖／路透社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

武漢肺炎疫情爆發，截至今（31日）早已經在中國造成213人死亡，共9711起確診病例。為避免疫情持續擴大，全球各國加強國境管理，航空公司也紛紛調整往返中國航班，《路透社》整理資訊如下：

●加拿大航空（AIR CANADA）

加拿大航空公司28日表示，將取消部分飛往中國的航班。

●法國航空（AIR FRANCE）

法航30日宣布，2月9日之前暫停所有往返中國的定期航班。

●印度航空（AIR INDIA）

印度航空公司表示，將取消31日起至2月14日間孟買至德里再到上海的航班。

●首爾航空（AIR INDIA）

南韓廉航首爾航空28日表示，已經暫停所有飛往中國的航班。

●坦尚尼亞航空（AIR TANZANIA）

坦桑尼亞國有航空原計劃2月開通飛往中國的包機，目前已經決定延後。

●美國航空（AMERICAN AIRLINES）

美國最大航空公司美國航空表示，2月9日至3月27日間暫停自洛杉磯飛往北京及上海的航班。

●英國航空（BRITISH AIRWAYS）

英航30日表示，已經取消一個月內所有飛往中國大陸的航班。

●國泰航空（Cathay Pacific）

香港國泰航空表示，30日起至3月底會逐步將進出中國的航班載客量減少50%或更多。

●達美航空（DELTA AIR LINES）

美國達美航空29日表示，2月6日至4月30日間每周飛往中國的航班將從42個減少至21個。

●埃及航空（EGYPTAIR）

埃及國營航空公司30日表示，2月1日起暫停所有往返中國的航班。

●衣索比亞航空（ETHIOPIAN AIRLINES）

衣索比亞航空30日出面否認暫停所有飛往中國航班的報導，但與客服中心說法不一致。該公司客扶人員當天稍早向《路透社》表示，所有飛往中國的航班已經暫停。

●芬蘭航空（FINNAIR）

芬蘭國家航空公司28日宣布，由於中國暫停團客赴芬蘭旅遊，將暫停飛往南京與北京的航班至3月底，2月5日至3月29日間將停飛每周自赫爾辛基至北京大興的3趟航班，2月8日至3月29日間也暫停每周2趟赫爾辛基至南京的航班。

●獅子航空（LION AIR）

印尼獅航集團29日表示，2月起暫停所有飛往中國的航班。截至目前為止，該公司已經暫停6架自印尼幾個城市飛往中國的航班。

●漢莎航空（Lufthansa）

德國漢莎航空29日表示，將暫停漢莎航空、旗下瑞士航空（Swiss Airlines）及奧地利航空（Austrian Airlines）往返中國的航班至2月9日，飛往香港的航班則維持不變，但在2月底之前不開放預訂飛往中國的機票。

●北歐航空（Scandinavian Airlines）

每周提供12班往返中國固定航班的北歐航空公司於30日宣布，31日至2月9日間暫停所有往返上海和北京的航班。

●土耳其航空（TURKISH AIRLINES）

土耳其航空公司30日表示，2月5日至2月29日間飛往北京、廣州、上海及西安的固定航班班次將減少。

●聯合航空（UNITED AIRLINES）

美國聯航表示，將實施第二階段航班取消計劃，取消美國中心城市往返北京、香港及上海之間的航班，影響3月28日前332趟航班，使該公司每天飛往中國及香港的航班班次自12個減少至4個。

由於需求大幅下降，聯航目前已經暫停2月1日至2月8日間24趟自美國飛往北京、香港和上海的航班。

●優比速快遞公司（UNITED PARCEL SERVICE INC）

優比速執行長阿伯尼（David Abney）30日表示，受到武漢疫情及春節假期影響，目前已經取消22個中國航班，但沒有具體說明其中有多少是因武漢肺炎取消。

●維珍航空（VIRGIN ATLANTIC）

英國維珍航空30日表示，考慮到航班需求下降、乘客和員工的安全，下月2日起暫停該公司於上海的業務兩周。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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