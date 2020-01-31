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快訊／南韓1僑民高燒無法上機！武漢撤僑載回368人　18人有症狀送醫

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▲▼南韓撤僑班機飛抵金浦機場。（圖／路透）

▲ 南韓撤僑班機飛抵金浦機場。（圖／路透）

記者陳宛貞／編譯

新型冠狀病毒疫情蔓延，全球各國紛紛派出專機赴武漢撤僑。南韓政府30日晚間派出大韓航空KE9884航班波音747客機前往武漢，載回附近地區僑民及留學生共368人，今（31日）晨約8時（台灣時間7時）降落，18人出現疑似症狀送醫。南韓外交部稍早宣布，當地還有1名南韓僑民因高燒無法上機，目前在武漢接受治療。

《韓聯社》今晨7時報導，這架班機共載回367名僑民。南韓外交部約11時出面說明，最初計算空服員人數有誤，將班機載回的僑民人數修正為368人，達到申請回國的720餘名南韓僑民的一半。此外，一名僑民登機前在機場被發現高燒症狀，隨即送往當地醫院治療，預計出院後再回國。

這架班機於當地時間30日晚間近9時自南韓起飛，晚間11時半左右飛抵武漢，接著於31日6時自武漢起飛，約8時抵達金浦。368人下機時都戴著口罩，與一般機場旅客隔離，在另一處大門接受檢疫及辦理入境。

儘管他們自武漢出境時已經過中國海關檢疫，隨機前往的南韓醫療團隊仍再次檢查，造成起飛時間延後，且他們落地後仍需再次檢疫。班機落地後韓媒第一時間報導指出，共14人出現疑似症狀送醫。外交部稍早則將有症狀者人數修正至18人。

根據《韓聯社》，只有在機場檢疫後確認無症狀的僑民才能登機，下機後檢疫發現疑似症狀者將即刻移送國家指定醫院，無症狀者則前往政府安排的臨時宿舍隔離。

發稿時間：10:03
更新時間：10:25

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